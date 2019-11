Ciusa in Sport 2019, il programma

Nel Centro Commerciale “Pescara Nord” da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2019 l’evento sporti che coinvolgerà tutte le associazioni sportive del territorio comunale

CITTÁ SANT’ANGELO – Dall’8 al 10 novembre 2019, nel Centro Commerciale “Pescara Nord” di Città Sant’Angelo, ci sarà una tre giorni dedicata allo sport. Tutte le associazioni sportive del territorio comunale, si riuniranno nel polo commerciale per mettere a disposizione materiale e conoscenze dello sport di riferimento, a tutti gli interessati. Saranno 28 le associazioni che parteciperanno all’iniziativa. Tanti gli sport e tante le discipline che cattureranno l’attenzione dei clienti e dei visitatori.

L’evento, patrocinato e voluto dall’Amministrazione Comunale, nella figura del Consigliere Antonio Romano, insieme al CONI Abruzzo, prenderà il via venerdì 8 novembre dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Stessi orari per quanto riguarda la giornata di sabato 09 novembre. Domenica 10 novembre, invece, si inizierà dalle ore 10.00 alle ore 13.00, per poi riprendere dalle 15.00 alle 21.00.

PROGRAMMA

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

Area relax – Ingresso 2

16:00 – 16:30 Scuola di danza Kate Lasté

Danza moderna – Tip tap – Danza classica

16:45 – 17:15 Palestra Sport Village

MusicFit

MusicFit

17:30 – 17:50 A.S.D. Intiraymi

Danza orientale

Danza orientale

18:00 – 18:30 A.S.D. Intiraymi

Muaythai

Muaythai

Muaythai 18:45 – 19:15 Scuola di danza Kate Lasté

Danza moderna – Tip tap – Danza classica

19:15 – 19:45 Team Karate Ortani

Karate

Karate

19:45 – in poi Vera Dance

Balli di gruppo

Balli di gruppo

Campetto all’aperto del Centro Commerciale

16:00 – 17:00 Volley CSA

Partite dimostrative

17:00 – 18:00 Circolo Tennis CSA

Tennis

Tennis

Tennis 18:00 – 19:00 Circolo Tennis CSA

Badminton

SABATO 9 NOVEMBRE

Area relax – Ingresso 2

15:30 – 16:00 Team Karate Ortani

Karate

16:10 – 16:40 Scuola di Ballo Liliana Sensati

Danze caraibiche

Danze caraibiche

16:50 – 17:20 Vera Dance

Balli di gruppo

Balli di gruppo

17:30 – 18:00 Scuola di danza Kate Lasté

Danza moderna – Tip tap – Danza classica

Danza moderna – Tip tap – Danza classica

18:10 – 18:25 Dance Art Graniglia Sandra

Danze caraibiche

Danze caraibiche

18:30 – 18:45 A.S.D. Intiraymi

Danza orientale

Danza orientale

18:55 – 19:25 A.S.D. Centro Danza

Hip-Hop

Hip-Hop

19:30 – 20:00 A.S.D. Intiraymi

Muaythai

Muaythai

20:05 – in poi Palestra Sport Village

Functional

Functional

Campetto all’aperto del Centro Commerciale

15:00 – 16:00 Renato Curi Angolana

Partite dimostrative di calcetto

16:00 – 17:00 Circolo Tennis CSA

Tennis – Badminton

Tennis – Badminton

Tennis – Badminton 17:00 – 18:00 Rugby Club “I Fiori del Mare”

Rugby Propaganda

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Area relax – Ingresso 2

15:00 – 15:30 Vera Dance

Balli di gruppo

15:40 – 16:10 A.S.D. Intiraymi

Muaythai

Muaythai

16:20 – 16:50 A.S.D. Centro Danza

Hip-Hop

Hip-Hop

17:00 – 17:30 Team Karate Ortani

Karate

Karate

17:35 – 18:05 Scuola di Ballo Liliana Sensati

Danze caraibiche

Danze caraibiche

18:10 – 18:40 Scuola di danza Kate Lasté

Danza moderna – Tip tap – Danza classica

Danza moderna – Tip tap – Danza classica

18:45 – 19:00 A.S.D. Intiraymi

Danza orientale

Danza orientale

19:05 – 19:20 Dance Art Graniglia Sandra

Danze caraibiche

Danze caraibiche

19:30 – in poi Palestra Sport Village

Pilates

Pilates

Campetto all’aperto del Centro Commerciale

10:00 – 12:00 Pallamano Città Sant’Angelo

Partite di esibizione

12:00 – 13:00 Volley CSA

Partite dimostrative

Partite dimostrative

15:00 – 16:00 Renato Curi Angolana

Partite dimostrative di calcetto

Partite dimostrative di calcetto

16:00 – 17:00 Circolo Tennis CSA

Tennis – Badminton

Tennis – Badminton

17:00 – 18:00 Rugby Club "I Fiori del Mare"

Rugby Propaganda

Rugby Propaganda

Tutti i pomeriggi

dalle ore 15:00 alle ore 19:00

nella postazione dell’Associazione Scacchistica Angolana

Simultanea e Mini torneo

Con la collaborazione delle Associazioni Sportive di Città Sant’Angelo:

ACQUA & SAPONE – CALCIO A 5

A.S.D. CENTRO DANZA

A.S.D. IMPRATICA – MINI BASKET

A.S.D. INTIRAYMI

A.S.D. TROPEA

ASSOCIAZIONE SUBACQUEA SMILE SUB

CENTRO EQUITAZIONE RIO TAVO

CIRCOLO ANGOLANO TENNIS

CIRCOLO TENNIS CSA

DANCE ART GRANIGLIA SANDRA

FLASH DANCE

GRUPPO PODISTICO ANGOLANO

MOUNTAIN BIKE EXPLORER

PALESTRA NEW BODY EVOLUTION

PALESTRA SPORT VILLAGE

PALESTRA THUNDER GYM

PALESTRA VIRTUS GYM

PALLAMANO CITTÀ SANT’ANGELO

RENATO CURI ANGOLANA

RUGBY CLUB “I FIORI DEL MARE”

SCACCHISTICA ANGOLANA

SCUOLA DI BALLO IN PUNTA DI PIEDI

SCUOLA DI BALLO LILIANA SENSATI

SCUOLA DI DANZA KATE LASTÉ

TEAM KARATE ORTANI

TIRO A SEGNO SANTA BARBARA

VERA DANCE

VOLLEY CSA