Francavilla, tentano di scassinare colonnina di un distributore: ladri in fuga

FRANCAVILLA AL MARE – Sono le 02.20 di stanotte quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chieti, in servizio preventivo in viale Alcione a Francavilla al Mare, nota qualcosa di strano: nel completo deserto data l’ora tarda, due ragazzi sono intenti ad armeggiare dietro la colonnina del distributore Self Service e vengono colti con gli arnesi da scasso ancora tra le mani.

Giusto il tempo di guardare negli occhi i militari che intimano loro l’alt e i due si danno alla fuga correndo in direzioni diverse, uno verso il mare e l’altro verso sud, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto lasciano gli strumenti adoperati per scardinare la porta della colonnina con i soldi e l’incasso contenuto all’interno della cassetta di sicurezza, alla quale non sono riusciti ad arrivare. Solo qualche danno per il gestore, che dovrà ripristinare il sistema elettrico, manomesso dai ladri, ma nulla di più.