Pescara calcio, i biancazzuri convocati per la trasferta con l’Entella

PESCARA – Domenica 9 febbraio alle ore 15 il Pescara affronterà la Virtus Entella in trasferta nella gara valida per la 23ma giornata di campionato. Il tecnico Nicola Legrottaglie ha scelto i convocati per la partita. In classifica biancazzurri in ottava posizione in piena zona playoff a tre punti dal Pordenone che occupa la seconda posizione. Entella segue a una sola distanza in coabitaione con Spezia e Ascoli. Con il contributo di Calciomagazine sarà possibile seguire la cronaca diretta del match a partire dalle formazioni ufficiali.

BIANCAZZURRI CONVOCATI PER LA SFIDA CON LA VIRTUS ENTELLA

1 FIORILLO Vincenzo

12 ALASTRA Fabrizio

22 FARELLI Simone

7 ELIZALDE Edgar

28 MARAFINI Andrea

3 DEL GROSSO Cristiano

18 BETTELLA Davide

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

27 ZAPPA Gabriele

40 MASCIANGELO Edoardo

16 DRUDI Miko

25 CRECCO Luca

8 MEMUSHAJ Ledian

5 BRUNO Alessandro

37 KASTANOS Grigoris

35 MELEGONI Filippo

13 CLEMENZA Luca

29 BORRELLI Gennaro

11 GALANO Cristian

19 MANIERO Riccardo

41 BOCIC Milos

24 DIAMBO Amadou

17 PAVONE Fabian

Foto di Nicola Legrottaglie di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio