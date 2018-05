Francavilla – Monticelli 2-1: l’analisi della partita

Successo in rimonta per la squadra giallorossa. Il risultato si è deciso solo nell’ultimo quarto d’ora di gioco

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Termina con una vittoria in rimonta per giunta in inferiorità numerica il campionato del Francavilla che al Valle Anzuca piega 1-2 il Monticelli che retrocede in Eccellenza non riuscendo ad agganciare i play out. A siglare la rete del momentaneo vantaggio dei marchigiani è l’ex Guido Galli che nella città adriatica ha lasciato il segno, lo dimostrano gli applausi del pubblico di casa che lo hanno accompagnato alla sua uscita dal campo.

Per tratti ritmi blandi ma nell’arco dei 90’ le emozioni e gli episodi non sono mancati con l’incontro che è stato deciso soltanto allo scadere. Nella parte finale del primo tempo il Francavilla rimane in dieci per l’espulsione di Di Cecco che viene spedito negli spogliatoi per un fallo di reazione. Così nella ripresa il Monticelli riesce a trovare il vantaggio con l’ex Galli al 12’, ma i gialorossi ribaltano il risultato con il subentrato Silvestri e Banegas in pieno recupero. Nel Francavilla out gli infortunati Milizia, Di Pinto e Romeo. Invece nel Monticelli assente il solo Bracciatelli. Il Francavilla ritrova l’ex Galli.

CRONACA DELLA PARTITA

Al 4’ sugli sviluppi di un calcio di punizione Vallorani da pochi passi di testa manda di un nulla a lato. Al 9’ replica il Francavilla con Banegas che appoggia per Aleksic che impegna in due tempi Marani. Al 19’ cross teso di Di Pentima dalla sinistra che taglia tutta l’area, Aleksic non ci arriva per un soffio. Al 23’ è Galli a mettere pericolosamente in mezzo per Margarita sul qualche esce tempestivamente Spacca. Al 27’ reclamano gli ospiti per un presunto mani in area di Di Cecco su una conclusione di Galli. Al 31’ Banegas ci prova da fuori, la sua conclusione va di poco sul fondo. Al 39’ Francavilla in dieci: rosso diretto a Di Cecco per un fallo di reazione su Margarita che rimedia un giallo. Espulso anche il tecnico del Monticelli Stallone per proteste.

Nella ripresa al 2’ tirocross di Vallorani, respinge Spacca. Al 4’ Banegas dalla distanza manda di poco sopra la traversa. All’8’ Banegas appoggia per Palumbo che da ottima posizione manda clamorosamente a lato. Al 10’ su una buona conclusione di Gesuè si supera Spacca che devia in angolo. Sugli sviluppi dello stesso corner il Monticelli passa in vantaggio con Galli che di testa trova la deviazione vincente mettendo a segno il classico gol dell’ex e non esulta. Al 30’ Aleksic si accentra, la sua conclusione dal limite va di un nulla sul fondo. Al 32’ una punizione di Bassini battuta centralmente si stampa sulla traversa. 1’ dopo il Francavilla pareggia i conti con il subentrato Silvestri che riceve da Aleksic e batte a rete. Reagiscono gli ospiti: al 36’ il subentrato Ciabuschi in girata si fa bloccare la conclusione da Spacca. Ma i giallorossi tornano in avanti: al 45’ Banegas serve Aleksic che si accentra e dal limite spreca mandando di poco fuori. 1’ dopo arriva il vantaggio del Francavilla con un capolavoro balistico di Banegas che raccoglie una ribattuta della retroguardia ospite e con una conclusione a giro insacca sul secondo palo.

TABELLINO

Francavilla (3-5-1-1): Spacca, Fiore (28’ st Di Pietrantonio), Sembroni, Palumbo (17’ st Fofana), Aleksic, Mele, Sanseverino (12’ st Di Renzo), Di Cecco, Banegas, Di Pentima (1’ st Silvestri), Mancini (1’ st Sonnini) A disposizione: Fargione, Procida, Mauro, Sall Allenatore: Iervese

Monticelli (5-3-2): Marani, Aloisi, Bassini (40’ st Petrarulo), Sosi, Pierantozzi, Vallorani, Gabrielli (30’ st Cocchieri), Fazzini, Galli (24’ st Ciabuschi), Margarita, Gesuè (40’ st Marra) A disposizione: Pantaloni, Castellana, Bruni, Crescenzi, Muci Allenatore: Stallone

Arbitro: Costanza (sezione di Agrigento)

Assistenti: Mancini (sezione di Empoli) e Toce (sezione di Firenze)

Reti: 12’ st Galli, 33’ st Silvestri, 46’ st Banegas

Ammoniti: Sonnini (F) Margarita, Vallorani (M)

Espulsi: Di Cecco (F) Stallone (allenatore Monticelli)

Note: recupero 2’ pt 6 st, angoli 1-6 per il Monticelli