Francavilla al mare, sold out il concerto di Antonello Venditti

Tutto esaurito per il live che il cantautore romano terrà sabato 14 agosto all’Arena del Mare del Porto Turistico

FRANCAVILLA AL MARE– Da luglio Antonello Venditti è tornato ad esibirsi dal vivo in tutta Italia con “Unplugged Special 2021”. Antonello Venditti, nella sua incredibile carriera, ha emozionato intere generazioni mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali. In questi speciali concerti il cantautore ripercorre in una versione unplugged le sue più importanti canzoni, ripercorrendo il suo straordinario repertorio.

“Unplugged Special 2021” farà tappa domani, sabato 14 agosto alle 21:30, all’Arena del Mare del Porto Turistico di Francavilla al Mare.

Il concerto, sold out da giorni, è organizzato dalla M&P Company in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare e andrà a concludere la prima edizione dell’Italia Pop Festival.

Info: 0871 685020 www.mpcompany.it