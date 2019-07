Francavilla al Mare, annullata sanzione per dipendente comunale

FRANCAVILLA AL MARE – Annullata la sanzione disciplinare a carico di un dipendente del Comune di Francavilla al Mare. Lo ha deciso il giudice del lavoro del Tribunale di Chieti, Ilaria Prozzo, in seguito al ricorso presentato da un dipendente che era stato sanzionato con un rimprovero scritto dal comandante della polizia locale.

Ne dà notizia la Uil Fpl di Chieti, che ha affiancato nel ricorso il dipendente insieme agli avvocati Tommaso e Leonardo Cieri del foro di Chieti. In particolare, accogliendo il ricorso sia in fatto che in diritto, il giudice ha stabilito che “il comandante era incompetente a irrorare la sanzione, che non sono stati rispettati i termini a difesa del lavoratore come previsto dall’articolo 55 bis del decreto legislativo 165/01, e ha riconosciuto l’insussistenza dei fatti contestati e l’assenza di una condotta dolosa o colposa. Al dipendente, pertanto, saranno rimborsate anche le spese legali”.

“Da un lato siamo contenti per come è andata a finire questa vicenda – commentano dalla Uil Fpl Chieti – in quanto il lavoratore ha dimostrato la sua estraneità, ottenendo l’annullamento della sanzione. Dall’altro, ci preme ricordare che per tali cause, se perde il dipendente paga di tasca sua, se perde l’amministrazione paga tutta la collettività. La Uil Fpl, dopo l’attenta valutazione dei fatti, sarà sempre accanto ai lavoratori ingiustamente sanzionati o ai quali sono negati i diritti”.