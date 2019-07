Roseto Summer League, successo per il Progetto Auto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Progetto Auto trionfa nella terza edizione della Roseto Summer League-Trofeo Liofilchem, coronando quattro giorni intensi e ricchi di grande spettacolo che hanno appassionato gli oltre 500 spettatori della pienissima Bellavista Arena. I ragazzi di coach Antimo Di Biase si sono imposti nella finalissima di ieri su Carni Bianche per 89-87, nell’ennesima gara punto a punto di questa edizione: sugli scudi un Pujadas Tarradellas da 21 punti e votato come MVP della finalissima, ma a rubare la scena è stato anche l’enfant du pays Domenico Fasciocco, classe 2000, con canestri di fondamentale importanza nel momento clou della gara. Dall’altra parte riflettori accesi su Alessandro Guzzon (28 punti e capocannoniere della Summer League) e Amedeo Casale, votato come miglior giocatore dell’evento. Terzo posto per Metalchimica, che nella finalina si è imposta per 77-68 su Armeria Il Cinghiale con il trio Labudovic-Dania-Grossi in evidenza.

Risultati e tabellini della giornata finale.

FINALE 1° POSTO: CARNI BIANCHE-PROGETTO AUTO 87-89

CARNI BIANCHE: Caggiula Matteo 7, De Sanctis Matteo , Tomassacci Samuele , Guzzon Alessandro 28, Miller Taurean 16, Tanzi Pasquale , Tiraferri Alessio 9, Tortolini Roberto 5, Casali Amedeo 22. All. Alfredo Minora

PROGETTO AUTO: Volpe Giovanni 10, Frisari Federico 13, Frkovic Stefan 5, Loperfido Giovanni 12, Pujadas Tarradellas Aleix 21, Fasciocco Domenico 16, Micciulla Calogero 12. All. Di Biase Antimo

FINALE 3° POSTO: ARMERIA IL CINGHIALE-METALCHIMICA 68-77

ARMERIA IL CINGHIALE: Traorè Bassidiki 4, Pucci Federico 5, D’Onofrio Andrea , Sorge Simone 18, Seye Mamadou , Angius Edoardo , Volpe Giovanni 19, Sega Tamboura 2, Invidia Sergio 20. All: Guerriero Marco e Carubini Graziano

METALCHIMICA: Calcinari Giacomo 4, Dania Luigi 19, Eeklaer Luca 2, Alvear Andrea 3, Matviciuk Oleksander, Glineur Ryan 9, Grossi Nicolò 17, Mancinelli Francesco 3, Labudovic Branislav 20. All. Marini Gabriele