A Bontà tra libri e gusto con Castelfranato, Scogna, Masciulli e Buccella

La gelateria ospita dal pomeriggio di domenica 14 luglio ben quattro autori che presenteranno i loro ultimi libri

PESCARA – Domenica 14 luglio la Gelateria Bontà di via del Santuario a Pescara presenta una serata dedicata alla cultura oltre che al gusto.

Dalle ore 21 saranno presentati ben quattro libri dei seguenti autori:

Andrea Castelfranato ʻUna corda spezzataʼ

Andrea Buccella ʻIl colore del mareʼ

Alessio Masciulli ʻCredi in me!ʼ

Alfredo Scogna ʻCome fosse lʼultimo istanteʼ

Sarà anche presente l’intrattentimento musicale e la serata sarà moderata da Alessio Masciulli. Inoltre per ogni libro acquistato la gelateria offrirà in omaggio un cono gelato.

Andiamo a vedere le trame dei quattro volumi protagonisti:

UNA CORDA SPEZZATA

Pianifichiamo l’esistenza con un anticipo di settimane, mesi, a volte anni, e ci addormentiamo pensando alle riunioni di domani, al congresso della settimana successiva o alla vacanza del prossimo mese, mai al fatto che potremmo anche non risvegliarci, che potremmo essere condotti in ospedale nel cuore della notte o che nella nostra vita non c’è nulla di concreto che non siano i nostri sogni: l’unica cosa che nessuno puo’ sottrarci senza sopprimerci.

IL COLORE DEL MARE

Un uomo viene risvegliato all’improvviso da un ragazzo che lo chiama “nonno” ma che fatica a riconoscere. Non ricorda nulla ma si rende conto di trovarsi in una stanza di ospedale, allora decide di assecondare questo “sconosciuto” che lo spinge a ricordare il suo vissuto attraverso delle storie che pian piano vanno a ricoprire quei fogli bianchi che prima occupavano la sua mente…”. Il resto… “lo scoprirete solo leggendo”… Questo è l’incipit de IL COLORE DEL MARE, un libro scritto in modo non convenzionale, coinvolgente ed emozionale che esplora diversi generi e contiene molti richiami alla musica.

CREDI IN ME

Un libro appassionato ed appassionante, con un grande mantra di fondo : credere nei propri sogni e perseguirli con tenacia, umiltà e perseveranza. Una struttura letteraria moderna ed avvincente, nella quale l’autore si muove con delicata maestria. Lo consiglio vivamente.

COME FOSSE L’ULTIMO ISTANTE

