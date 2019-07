Tucci Trio feat Karima perle di Jazz: foto e scaletta dei brani

Al teatro D’Annunzio il trio con Karima apre la serata tra brani di Burt Bacharach e composizioni di Tucci. Nella scaletta anche un omaggio a Pino Daniele

PESCARA – Giovedì 11 luglio serata jazz in compagnia del Trio Lorenzo Tucci con la partecipazione di Karima. Il talento internazionale della batteria Lorenzo Tucci si è sapientemente fuso con la straordinaria voce soul – jazz della cantante. Le doti interpretative di quest’ultima sono state notate e apprezzate da pubblico, critica e addetti ai lavori e le opportunità che le si sono presentate l’anno resa negli anni una cantante eccezionale ed estremamente versatile. Definirlo gustoso antipasto al live di Robben Ford pare allora riduttivo visto l’ora di grande musica che hanno portato in scena.

La serata si è aperta sulle note di due progetti del batterista Lorenzo Tucci, accompagnato magistralmente da Claudio Filippini al pianoforte e Daniele Sorrentino al contrabbasso. Quindi l’ingresso di Karima che ha aperto con “Close to you”, brano di Burt Bacharach. Non è stato l’unico come si può meglio apprendere dalla scaletta dove c’è stato spazio per “Misty” di Erroll Garner e uno speciale omaggio a Pino Daniele con il brano “E pò che fà”. La magia del jazz trascina i presenti al Teatro D’Annunzio in una serata di calma dopo le avverse condizioni metereologiche del giorno prima. Il concerto era stato proposto lo scorso 30 novembre a Chieti in occasione del Teate Winter Festival.

SCALETTA DEI BRANI

In trio

Keep Calm (Tucci)

So One (Tucci)

con Karima

Close To You (Burt Bacharach)

Wives and Lovers (Burt Bacharach)

Misty (Erroll Garner)

E Po Che Fa (Pino Daniele)

What a little moonlight can do (Billie Holiday scritto da Harry M. Woods)

Waiting For Charlie (Burt Bacharach)

Foto di Giada Di Blasio