Fossacesia, valorizzazione Belvedere e Fonte di Venere: ecco il bando

Di Giuseppantonio: “Si tratta di un programma di recupero e valorizzazione complessivo dell’area monumentale, per il quale lavoriamo da tempo”

FOSSACESIA – É stato pubblicato il bando per l’appalto dei lavori di valorizzazione del Belvedere e della Fonte di Venere nell’area monumentale di San Giovanni In Venere. Lo rende noto il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che spiega: “Si tratta di un programma di recupero e valorizzazione complessivo dell’area monumentale, per il quale lavoriamo da tempo in collaborazione con i soggetti competenti quali la Prefettura di Chieti, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo ed i Padri Passionisti”

Questo primo intervento si è reso possibile grazie all’azione dell’Amministrazione comunale che è riuscita a reperire un finanziamento di € 500.000,00 sulla riprogrammazione di fondi FSC 2007-2013 assegnati con deliberazione CIPE n. 97 del 22.12.2017. Il progetto, redatto e approvato in tempi rapidi, prevede la pavimentazione del percorso pedonale che accede al belvedere che si affaccia sulla Costa dei Trabocchi e l’illuminazione complessiva mediante impianto integrato nel contesto naturale e monumentale dell’area.

Inoltre, i lavori prevedono il recupero e la valorizzazione della Fonte di Venere, opera da tempo attesa e che l’Amministrazione comunale ha sollecitato senza esito al Ministero dei Beni Culturali, e per la quale oggi abbiamo deciso di impiegate circa 90.000,00 del finanziamento complessivo ottenuto.

Verrà inoltre realizzato un percorso di collegamento che dal parcheggio sottostante permetterà ai turisti di raggiungere ed ammirare la Fonte ed arrivare alla balconata panoramica. Nel progetto sono previsti anche interventi di sistemazione della pavimentazione esistente nell’area monumentale, nei tratti maggiormente deteriorati”. Si prevede di terminare i lavori entro la metà del prossimo anno.