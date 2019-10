Statale Avezzano-Sora, partiti i lavori di illuminazione

Riguarderanno alcune gallerie e svincoli per un investimento del valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro. Scadenza dei lavori prevista entro giugno 2020

AVEZZANO – Sulla strada statale 690 “Avezzano-Sora” sono in fase di avvio da parte di Anas (Gruppo FS italiane) i lavori per la realizzazione degli impianti di illuminazione in quattro gallerie artificiali e in corrispondenza di tre svincoli, in provincia dell’Aquila.

I lavori, per un investimento del valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, riguardano nel dettaglio le gallerie “Montiniro” (km 16), “Collo” (km 16,500), “Ortovecchio” (km 16,900 e “Civitella” (km 17,270), nel Comune di Civitella Roveto, e gli svincoli di “via Roma” (km 1,350), via Napoli (km 4) e “Zona industrale” (km 5,600) nel comune di Avezzano, in provincia dell’Aquila.

Anas ha consegnato i lavori alle imprese esecutrici che provvederanno ad aprire i cantieri nelle prossime settimane. Il completamento degli interventi è previsto a giugno 2020.

I lavori sono volti ad incrementare gli standard di sicurezza e il comfort di guida lungo la SS690 “Avezzano-Sora”, arteria di rilevante interesse strategico che costituisce una delle direttrici fondamentali di collegamento della fascia tirrenica ed è interessata da notevoli flussi di traffico veicolare.