Fossacesia, dal 17 giugno riapre “Una spiaggia per tutti”

FOSSACESIA – La stagione estiva entra nel pieno e anche quest’anno Fossacesia, che vede amplificato sempre più crescere l’interesse dei turisti come una delle principali destinazioni sulla Costa dei Trabocchi, è pronta ad accogliere nel miglior modo i villeggianti, rendendo possibile a tutti la fruibilità del litorale.

Dal prossimo 17 giugno, infatti, sarà accessibile l’area demaniale attrezzata per le persone che presentano disabilità o comunque difficoltà motorie e i loro accompagnatori, inaugurata due anni fa. Nella ‘Spiaggia per tutti’ sarà presente un operatore addetto alle attività di animazione ed assistenza che dal 17 al 30 giugno presterà il suo servizio dalle ore 10 alle 12, mentre dal 1 luglio al 18 agosto al mattino dalle ore 10 alle 12, e nel pomeriggio dalle ore 16 alle 18.

“Le Amministrazioni comunali che ho guidato si sono sempre impegnate in azioni politiche che guardassero allo sviluppo turistico e alla valorizzare del territorio a 360 gradi – afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. Un turismo sostenibile, che mettesse in condizione i villeggianti di poter trovare non solo un ambiente e un mare puliti, ma anche servizi e attrezzature all’avanguardia, con una spiaggia ecocompatibile e accessibile per tutti. Per questo siamo orgogliosi d’aver realizzato nel 2017 ‘Una Spiaggia per tutti’, che si è rivelato un grande passo di civiltà per la nostra città”.