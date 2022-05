Fossacesia, un minuto di silenzio per ricordare la strage di Capaci

FOSSACESIA – Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che è anche Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, aderirà all’iniziativa promossa dal Presidente dell’Anci, Antonio Decaro, Sindaco di Bari e alle 17.57 del 23 maggio prossimo, in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, e per la Giornata nazionale della legalità, osserverà un minuto di raccoglimento. Celebrare la Giornata nazionale della legalità nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci significa non solo onorare quelle morti, ma anche e soprattutto esaltare quelle vite che hanno compiuto fino all’estremo il proprio dovere per difendere i valori e i principi fissati nella nostra Costituzione. Nel pomeriggio di lunedì 23 maggio, alle ore 18, nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Fossacesia, si terrà il convegno intitolato “Memoria ed attualità: trent’anni dalla strage di Capaci”.

