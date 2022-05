Torneo Nazionale Memorial ‘Pietro Di Berardino’ 2022 a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Al Tennis Club Roseto torna di scena il tennis giovanile con il tradizionale Torneo Nazionale Memorial ‘Pietro Di Berardino’. La competizione ha preso il via da sabato 21 maggio, per concludersi domenica 29 maggio.

Si tratta di una competizione storica per il Circolo rosetano, considerato che festeggia la trentacinquesima edizione che da pochi anni è intitolata alla memoria del compianto presidente dottor Pietro Di Berardino. Nel corso degli anni il Torneo Giovanile ha visto la partecipazione di migliaia di giovani alcuni dei quali diventati atleti di livello e altri maestri di tennis.

Da domani, e per ogni giorno, dalle ore 10 alle 20, incroceranno le loro racchette atleti e atlete delle categorie Under 10, 12, 14, 16 provenienti dai circoli della nostra Regione, ma anche da fuori regione, trattandosi di una competizione nazionale.

Sono ancora aperte le iscrizioni per le gare Under 10, 12, 14 e 16 maschili e femminile, mentre è chiusa la gara della categoria under 12 maschile 4.NC per la quale domani sono in programma gli incontri del primo turno.

Il Tennis Club Roseto invita la cittadinanza, gli appassionati e gli atleti ad intervenire numerosi.