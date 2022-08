Fossacesia, finanziamento per nuovo asilo nido e scuola dell’infanzia

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia ha ottenuto un finanziamento di 923.997,75 euro per la costruzione del nuovo asilo nido e scuola dell’infanzia. Il contributo è arrivato dopo che l’Amministrazione Comunale aveva risposto al bando nazionale del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia per migliorare l’offerta educativa e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

Il nuovo edificio verrà realizzato nel Villaggio degli Studi di viale San Giovanni in Venere, a Fossacesia.

La programmazione e progettazione del plesso scolastico era stata affidata alla Responsabile del Settore IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni, Ing. Alessandra Ferrante. La nuova struttura, che potrà ospitare un numero di 30 bambini, si svilupperà su un unico piano e la sua collocazione è idonea e di facile raggiungimento, attraverso un percorso carrabile e pedonale indipendente, da tutti i suoi diversi fruitori. Nello spazio interno si inseriranno una zona di ingresso (filtro termico) e deposito carrozzine e passeggini; lavanderia, guardaroba-stireria, deposito materiale; spazio di accettazione e attesa; area consumazione pasti; cucina, sporzionamento cibi e relativi servizi; spazio per il riposo (in ambiente separato); spazi di gruppo e spazi laboratoriali; spazi di connessione; spazi a cielo aperto; servizi igienici bambini; spogliatoio e servizi igienici per il personale; locale pluriuso per il personale (pranzo, riunione, segreteria, preparazione materiale d’uso, etc.). Gli spazi per i bambini saranno suddivisi in modo da creare uno destinato al gruppo dei lattanti e l’altro per il gruppo dei divezzi.

“Con questo finanziamento riusciremo a realizzare il nuovo Asilo Nido, nel Villaggio degli Studi che ho iniziato con la scuola media nel mio primo mandato di sindaco – ammette Enrico Di Giuseppantonio -. Si tratta di un’opera importante per la nostra città perché la nuova struttura non solo va a completare l’offerta formativa ma sarà fondamentale per tante famiglie. Ma non ci fermiamo qui, proseguiremo con i responsabili del qualificato asilo nido ‘Belli e Monelli’, la proficua collaborazione e lo scambio d’idee che abbiamo avuto in questi anni e che ritengo prezioso anche nel futuro”.