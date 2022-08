Aperture straordinarie del MAXXI L’Aquila il 23 e 24 agosto

L’AQUILA – In occasione della 728° Edizione della Perdonanza Celestiniana e della manifestazione “Il Jazz italiano nelle terre del sisma”, il MAXXI L’Aquila osserverà aperture straordinarie per accogliere cittadini e turisti che visiteranno la città.

Da domani, martedì 23 Agosto a domenica 4 settembre, il museo sarà quindi aperto tutti i giorni dalle 12 alle 20 tranne il giovedì in cui sarà visitabile dalle 16 alle 23.

Anche in questo periodo resta valida l’agevolazione per i residenti nel comune dell’Aquila che potranno accedere al museo con un ticket ridotto al costo di 5 euro: un invito a vivere e a visitare più volte le sale di Palazzo Ardinghelli, seguendo i diversi percorsi di mostra che i curatori hanno immaginato e sviluppato in Afterimage lasciandosi affascinare delle tante suggestioni che le opere esposte possono offrire. È, inoltre, ancora possibile visitare la mostra dedicata a NXT il programma di MAXXI L’Aquila che ha portato alla realizzazione del padiglione estivo Dandalò allestito in Piazza Santa Maria Paganica.

Cresce intanto l’attesa per la seconda edizione di Performative, il Festival Internazionale organizzato dal MAXXI L’Aquila in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e con il Patrocinio del Comune dell’Aquila che trasformerà la città in una capitale della performance dal 15 al 18 settembre 2022: quattro giorni di full immersion, dal mattino fino a notte inoltrata, con performance d’arte, danza, musica, teatro realizzate da oltre 30 artisti internazionali.