Fossacesia, disinfestazione sul territorio comunale: ecco quando

Il 19 luglio si procederà alla disinfestazione contro zanzare, mosche, vespe, calabroni, artropodi e blatte

FOSSACESIA – Il prossimo 19 luglio, dalla ore 23 alle 7 del mattino seguente, si procederà alla disinfestazione contro zanzare, mosche, vespe, calabroni, artropodi e blatte, in tutto il territorio comunale. L’operazione è affidata alla ditta Ambi Q che, in collaborazione con la EcoLan, società alla quale è affidata la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché la pulizia delle strade e di altri luoghi della città, utilizzerà prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità, come presidi medico chirurgici, tutti appartenenti alla nuova generazione, per la cura dell’Ambiente e la tutela della salute pubblica. Per l’occasione, si invita la cittadinanza a non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti e a tenere chiuse le finestre delle abitazioni.