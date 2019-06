Castel di Sangro, proseguono i lavori di messa in sicurezza delle strade

CASTEL DI SANGRO – Continua l’opera di messa in sicurezza e adeguamento delle strade ANAS collegate a quelle del comune di Castel di Sangro, dopo l’intervento di illuminazione dello svincolo sulla ss652 (Fondo Valle Sangro). Infatti il comune di Castel di Sangro ha ricevuto dal responsabile area compartimentale Abruzzo, l’ing. Antonio Marasco, il progetto per la realizzazione delle rampe di accesso e di uscita dello svincolo posto in loc. Piana Sant’Angelo, in conseguenza del quale si potrà raggiungere la Val di Sangro in entrambe le direzioni.

Nell’accordo intervenuto con ANAS il comune si é impegnato a porre a disposizione le aree necessarie alla realizzazione ed ogni altro onere connesso. L’intervento assume particolare importanza in vista del completamento dei lavori di ultimazione della Fondo Valle Sangro – nello specifico del tratto che collega Gamberale a Quadri e viceversa – poiché consentirà un rapido accesso alla superstrada in direzione della Costa Dei Trabocchi il cui tempo di percorrenza stimato sarà di 40 minuti.

Il sindaco Angelo Caruso si dichiara soddisfatto dell’intesa raggiunta con ANAS mediante la quale “si stanno risolvendo questioni ataviche che rendono difficoltoso l’accesso e il deflusso dalla precitata arteria stradale. Per tanto ringrazio l’ing. Marasca per l’efficacissima azione messa in campo nell’Alto Sangro”.