Fossacesia, bando per il rilascio di 13 concessioni demaniali marittime

FOSSACESIA – Sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.org) è stato pubblicato il bando per il rilascio di 13 concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per l’estate 2023. Le domande, che riguardano esercizi per attività ricreative incluso ombreggi e/o messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia, dovranno pervenire presso l’Ufficio Urbanistica e Demanio entro e non oltre le ore 12 del 16 dicembre 2022.

Gli interessati potranno inoltrarle a mezzo servizio postale; oppure mediante consegna a mano al protocollo generale del Comune, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal richiedente, indicante oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “Contiene richiesta concessione demaniale marittima a carattere stagionale o temporaneo senza diritto di insistenza”; per via telematica al recapito PEC del Comune di Fossacesia (comune@pec.fossacesia.org).

Le concessioni avranno la durata di una sola stagione balneare anche alla luce della recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara, davanti al quale il Comune di Fossacesia si è costituito attraverso l’avv. Alessandro Di Sciascio, che ha confermato il metodo di trasparenza seguito, ovvero l’evidenza pubblica della gara che annualmente viene esperita sulla base del regolamento comunale vigente in materia di ombreggi stagionali.

E’ in via di conclusione il Piano Spiaggia, che ha subito ulteriori rallentamenti sul percorso predisposto dall’Amministrazione Comunale dalla direttiva Bolkestein, dalla legge sulla concorrenza, dalla sentenza del Consiglio di Stato, dai problemi scaturiti dall’erosione costiera e inoltre, per tenere conto della programmazione in materia assunta dalla Regione Abruzzo.