A Fossacesia l’Amministrazione Comunale incontra i giovani

Domenica 27 agosto aperitivo al Parco dei priori organizzato dal Comune per un confronto con le nuove generazioni

FOSSACESIA – Un aperitivo con i ragazzi 17-30 anni, un’ occasione per incontrarli, ascoltare quelle che sono le loro esigenze, le idee, i desideri, i bisogni e immaginare con loro le trasformazioni da fare per migliorare Fossacesia.

È questo il senso della serata organizzata dall’Amministrazione Comunale per domenica 27 agosto, alle 20, presso il Parco dei Priori, in viale San Giovanni in Venere e intitolata “Largo ai Giovani”.

L’iniziativa del sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dell’assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante, vuole creare le condizioni “per un confronto aperto, di pungolo per noi amministratori – affermano Di Giuseppantonio e la Galante – dal quale crediamo possano venire fuori idee, suggerimenti per programmare eventi, manifestazioni, oppure progetti da realizzare, tutti tesi a disegnare una Fossacesia a misura dei giovani”.