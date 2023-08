L’Aquila Rugby, in rosa sei nuovi innesti provenienti dal vivaio: ecco chi sono

Tutti e sei hanno appena ben figurato nell’ultimo campionato Nazionale Under19 Elite con il club di base a Piazza d’Armi

L’AQUILA – Continua la campagna di rafforzamento de La Rugby L’Aquila che inserisce nella rosa altri sei giovani talenti provenienti tutti dal vivaio aquilano di Rugby Experience School. Molti di loro hanno iniziato il loro percorso di formazione presso la Polisportiva e il Cus, tutti hanno appena ben figurato nell’ultimo campionato Nazionale Under19 Elite con il club di base a Piazza d’Armi.

I nuovi ingressi rappresentano un importante passo avanti nell’obiettivo di consolidare la rosa e migliorare le prestazioni della squadra.

La Rugby L’Aquila continua a puntare sulla valorizzazione dei giovani talenti e sull’acquisizione di giocatori di spicco per costruire una squadra competitiva e ambiziosa. In linea con questa filosofia, i nuovi giocatori che hanno già partecipato alle prime sei settimane di attività sul campo agli ordini del Coach Emanuele Lo Greco portano con sé una combinazione unica di abilità tecniche, passione per il rugby e determinazione al fine di contribuire al percorso della società.

Il presidente Mauro Scopano, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto nel nostro club a questi ragazzi. Crediamo che il loro contributo avrà un impatto significativo sul nostro percorso verso la crescita del movimento rugbystico aquilano. Non vediamo l’ora di vederli in campo e di assistere alla loro sinergia con gli altri giovani giocatori che si sono già uniti alla squadra e di quelli che ne fanno parte ormai da due anni”.

La Rugby L’Aquila comunica anche il calendario delle amichevoli che affronterà prima dell’inizio della regular season e che si svolgeranno tutte tra le mura amiche dello Stadio Tommaso Fattori con ingresso libero

16 settembre – Amatori Napoli (serieA)

22 settembre – Capitolina (serie B)

30 Settembre – Rovato (serie B)

Tutte le informazioni relative agli orari delle amichevoli saranno comunicate tramite i canali social della Società e sul sito ufficiale.

Di seguito le schede tecniche dei nuovi elementi che vanno a unirsi alla rosa de La Rugby L’Aquila:

ALESSANDRO DI STEFANO – Pilone/Tallonatore

Centro di Formazione Permanente di Roma “Lorenzo Sebastiani”

Già Nazionale Under 18, 19, 20

Nato a Teramo il 15/04/2004 – Altezza 183 cm – Peso 110 Kg

(Rugby Experience School)

LORENZO FONTANAZZA – Trequarti Ala / Mediano di Mischia

Nato a L’Aquila il 07/10/2003 – Altezza 185 cm – Peso 78 Kg

(Cus L’Aquila Rugby / Rugby Experience School)

FRANCESCO MARIA MARZI – Trequarti Ala / Mediano di Mischia

Nato a L’Aquila il 22/06/2004 – Altezza 168 cm – Peso 70 Kg

(Polisportiva L’Aquila Rugby / Rugby Experience School)

WALTER NARDANTONIO – Pilone/Tallonatore

Nato ad Avezzano (AQ) il 13/04/2004 – Altezza 177 cm – Peso 103 Kg

(Polisportiva L’Aquila Rugby / Rugby Experience School)

FEDERICO RANIERI – Terza Linea – Trequarti Ala

Nato a L’Aquila il 30/12/2004 – Altezza 168 cm – Peso 70 Kg

(Polisportiva L’Aquila Rugby / Rugby Experience School)

MATTEO SCIARRA – Seconda Linea

Nato a L’Aquila il 6/10/2004 – Altezza 184 cm – Peso 93 Kg

(Rugby Experience School)