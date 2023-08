Arriva a L’Aquila Bubble Brown, il bubble tea che fa rivivere il sapore di Taiwan

Il 25 agosto distribuite a L’Aquila promo card che offriranno un esclusivo sconto 2×1 presso i vari Bubble Brown Point sparsi per la città

L’AQUILA — L’attesa è finalmente giunta al termine! L’Aquila si prepara a vivere un’esperienza di gusto unica e avvolgente con il lancio di Bubble Brown, il bubble tea che riporterà l’autentica tradizione di Taiwan direttamente nel cuore dell’Italia. Il 25 agosto segna un nuovo capitolo nella scena gastronomica aquilana, con il debutto di questo prelibato prodotto interamente realizzato a mano, seguendo la ricetta originale di Taiwan, con le irresistibili perle di tapioca.

Dietro l’incantevole avventura di Bubble Brown c’è l’imprenditore aquilano Massimiliano Mellone, noto nel settore alimentare per la sua dedizione nel fornire materie prime di qualità alle aziende alimentari italiane, specialmente nell’ambito delle opzioni a ridotto contenuto di carboidrati. Da più di un decennio, Mellone ha solcato con successo le vie del commercio, offrendo amidi e farine a rinomate aziende del paese.

Il Bubble Tea ha già catturato i cuori e i palati di molte persone in tutto il mondo, e ora anche gli abitanti di L’Aquila potranno gustare questa prelibatezza senza precedenti. Le perle di tapioca, rigorosamente fatte a mano, aggiungono una consistenza divertente e un tocco dolce al Bubble Tea, creando un’esperienza gustativa davvero originale e appagante.

Per celebrare questo entusiasmante lancio, Bubble Brown accoglierà i cittadini di L’Aquila nel centro storico della città, dove promoters dedicati saranno presenti per distribuire speciali promo card. Queste promo card offriranno un esclusivo sconto 2×1 presso i vari Bubble Brown Point sparsi per la città. Un’opportunità da non perdere per immergersi appieno nel mondo dei sapori straordinari di Bubble Brown.

Massimiliano Mellone condivide con entusiasmo: “Bubble Brown nasce dall’amore per l’autenticità culinaria e dall’ambizione di portare un sorso di gioia ai palati dei nostri concittadini. Ogni tazza di Bubble Tea è un piccolo viaggio sensoriale a Taiwan, e siamo estremamente orgogliosi di portare questa esperienza a L’Aquila”.

L’appuntamento è quindi fissato per il 25 agosto, quando la città di L’Aquila diventerà la culla dell’aroma e della tradizione di Bubble Brown. Unitevi a noi per assaporare il futuro del gusto, un sorso alla volta.