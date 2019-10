Giulianova, Cannone all’Annunziata: la contrarietà del Comitato di Quartiere

GIULIANOVA – Il presidente del Comitato di Quartiere Annunziata Rita Ranalli interviene con il seguente comunicato sulla notizia dell’installazione di un cannone nella rotonda vicino al Parco dell’Annunziata a Giulianova :

Apprendiamo dalla stampa che a breve si procederà con l’installazione di un cannone nella rotonda vicino al Parco dell’Annunziata compresa tra via Dei Cedri, via Di Vittorio,via Dei Pioppi e via Lombardi.

Inoltre, scopriamo che la delibera fu votata all’unanimità dalla vecchia giunta Mastromauro.

A suo tempo il Comitato fu informato di questa possibilità, ma ci eravamo riservati di portare in assemblea o quantomeno sentito il parere dei cittadini sulla sua istallazione.

Il Comitato in un incontro con il Sindaco Jwan Costantini aveva proposto, come alternativa, l’installazione di una statua ad opera di un’artista del quartiere, in quanto non favorevoli al posizionamento del cannone.

Inoltre, vista la recente dismissione dei vecchi fari dal porto, il Comitato chiede se sia possibile posizionarne almeno uno nella rotonda di fronte alla chiesa di San Gabriele tra via Di Vittorio e via Simoncini.

“Ci piacerebbe un simbolo che non rappresentasse la guerra – spiega Rita Ranalli – ma la pace e la vita marinara come la barca sulla rotonda di via Lombardi”.

