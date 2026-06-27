Forum Abruzzo Sostenibile 2026: innovazione e logistica green

PESCARA – Il Forum Abruzzo Sostenibile 2026 – La rivoluzione della logistica, organizzato da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e dal Contratto di Rete Imprese per la Sostenibilità, ha riunito a Pescara imprese, istituzioni e mondo della ricerca per discutere come trasformare la doppia transizione ecologica e digitale in un vantaggio competitivo reale per l’industria regionale e nazionale.

Dal confronto è emerso che la logistica sostenibile non riguarda più solo la riduzione dell’impatto ambientale, ma un nuovo modo di organizzare flussi, tecnologie e infrastrutture per migliorare costi, tempi, sicurezza e qualità del lavoro. Biocarburanti, intermodalità, digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale applicata alla supply chain sono già leve operative per modernizzare le filiere produttive.

Durante i lavori sono stati presentati casi concreti di innovazione: magazzini digitalizzati, automazione avanzata, robotica per carico/scarico e sistemi proprietari come il depallettizzatore per pallet misti. Risultati significativi includono il dimezzamento delle superfici di stoccaggio e una forte ottimizzazione dei flussi interni. L’AI si conferma decisiva per ridurre emissioni, ottimizzare percorsi e programmare carichi e consegne.

Un focus centrale ha riguardato la sostenibilità sociale dell’autotrasporto. Il progetto Welfare on the Road ha evidenziato una carenza di autisti stimata in 444 mila unità in Europa nel 2025, destinata a salire a 745 mila entro il 2028. In Italia il fabbisogno supera già le 25 mila unità. Il Manifesto Confindustria propone dieci misure operative per migliorare condizioni di lavoro, sicurezza e servizi lungo la filiera.

Spazio anche alla rendicontazione di sostenibilità: diverse imprese associate hanno condiviso i propri bilanci, valorizzando la trasparenza e il coinvolgimento degli stakeholder secondo gli standard GRI. Confindustria ha sottolineato come la sostenibilità sia ormai una leva industriale che incide su competitività, accesso ai mercati e rapporto con credito e clienti.

Nelle conclusioni, Confindustria ha ribadito il ruolo strategico dell’Abruzzo nella logistica del Medio Adriatico: 130 km di costa, porti e interporti integrati nei corridoi europei e una manifattura forte rendono la regione un nodo chiave tra Mediterraneo, Balcani ed Europa centro-orientale. Priorità: riforma portuale, intermodalità, digitalizzazione, sostenibilità e competenze.