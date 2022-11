Florentia – Pescara Pallanuoto, la presentazione del match

PESCARA – Seconda giornata del campionato di A2 e secondo impegno difficile per il Pescara Pallanuoto, atteso domani pomeriggio alle 18 nella vasca della Rari Nantes Florentia. L’esordio contro il Circolo Canottieri Napoli di una settimana fa non ha portato punti, ma ha fornito sensazioni positive per tre quarti di gara, giocata alla pari contro una delle favorite per la vittoria del torneo. Un po’ lo stesso tema che i biancazzurri troveranno a Firenze: i padroni di casa hanno costruito una squadra fatta di giovani, tutti intorno ad Andrea Di Fulvio, figlio di mister Franco e fratello del capitano del Delfino Carlo. Una sfida nella sfida per la famiglia Di Fulvio, con i biancazzurri che davanti a loro troveranno una formazione brava nella giornata d’esordio a vincere bene nella vasca di Ancona e che punta a prendersi uno dei primi quattro posti del girone sud.

“L’avversario è senza dubbio difficile, ma noi dobbiamo scendere sempre in vasca per provare a fare risultato” dice mister Franco Di Fulvio alla vigilia. “Sono convinto che questa sia l’unica strada per provare a migliorare. Per molti dei nostri ragazzi si tratta della prima esperienza in serie A2, ci sta che possa servire un periodo per prendere le misure della categoria. Sabato scorso ho visto delle cose buone, soprattutto in difesa”. E ancora: “Sarà un campionato difficile, rispetto alla serie B affrontiamo delle squadre molto attrezzate. Dobbiamo ragionare partita per partita, cercando di dare sempre il massimo”.

Per la partita contro la Rari Nantes Florentia mister Di Fulvio ha a disposizione 14 giocatori tra cui scegliere i 13 da portare in Toscana: Morretti, Mancini, Castagna, Di Fulvio, De Luca, Cipriani, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Ercolani, Spera, Furio.