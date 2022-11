14° Premio Nassiriya, cerimonia consegna riconoscimenti a Montesilvano

MONTESILVANO – Tutto pronto per la quattordicesima edizione del Premio Nassiriya, istituito dalla Città di Montesilvano nel 2008, in occasione del quinto anniversario del tragico attentato in Iraq, che il 12 novembre 2003 provocò 28 morti, di cui 19 italiani, e il ferimento di oltre 50 persone.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si terrà, nel giorno dell’anniversario della strage – il 12 novembre – a partire dalle ore 10.00 presso il multisala “The Space” di Montesilvano.

Come sempre saranno due le tipologie di premio conferite: tre riconoscimenti rappresentanti un’Aquila per personaggi illustri che si sono particolarmente distinti nel corso della loro carriera o in occasioni determinanti per il mantenimento e il conseguimento della pace e della sicurezza in scenari nazionali o internazionali. Quest’anno i destinatari delle tre Aquile sono il giornalista inviato di guerra Fausto Biloslavo, il questore dell’Aquila Enrico De Simone e il colonnello medico dei carabinieri Alessandro Rauccio, che fu tra i primi a prestare soccorso ai feriti di Nassiriya nel giorno dell’attentato.

Poi ci sono le targhe e le pergamene che verranno consegnate a uomini e donne delle forze dell’ordine e di soccorso del nostro territorio, che nel corso dell’ultimo anno hanno condotto operazioni particolari mostrando coraggio, impegno e professionalità e grande senso del dovere.