Flavia Massimo e il “Red dress delay Celloop” tra gli eventi del Fantabosco

I prossimi appuntamenti in programma a Pescara da domani 28 dicembre a martedì 31 dicembre nella cupula installata a Piazza Salotto

PESCARA – “É sotto gli occhi di tutti l’interesse con il quale la città di Pescara ha accolto e partecipato al ricco calendario di eventi programmati in piazza Salotto nella cupola geodetica trasparente”. L’Assessore al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese, commenta con grande entusiasmo quello che definisce un “test” fatto per saggiare la risposta e l’efficacia di un progetto ambizioso.

“Si arriverà a superare le 25.000 presenze alla fine delle attività – dichiara – e si può parlare di un successo di importanti proporzioni, da grandi eventi – commenta – che mi rende molto felice ed ha per me una rilevanza strategica, perché segna una strada da percorrere e dei bisogni da soddisfare. I numeri che il Dome Theatre prima ed il Fantabosco poi – spiega l’Assessore – hanno fatto registrare, indicano l’esigenza di concentrare forze ed economie su eventi di qualità, a costi contenuti , rivolti ad un ampio target, e soprattutto all’intrattenimento dei bambini. Una formula vincente a cui il pubblico sta rispondendo con un continuo sold out. Ciò significa che le offerte future potranno ulteriormente essere migliorate, a partire dagli spazi con maggiore capienza in grado di soddisfare la grande richiesta”.

Nei prossimi giorni il Fantabosco sarà ancora pieno di appuntamenti, dedicati soprattutto ai più piccoli, con coinvolgenti laboratori e spettacoli divertenti, ma con qualche chicca da non lasciarsi scappare anche per i grandi.

Si segnala, in particolare, il concerto di domenica 29 dicembre alle 22.30, “Red dress delay Celloop”: un’installazione d’arte in cui l’artista aquilana Flavia Massimo indossa una gonna rossa di 12 metri di diametro, e al tempo stesso un’intensa performance per violoncello solo e live electronics. Le diverse voci del violoncello confluiscono in un disegno musicale in cui il percorso trae ispirazione dalla musica classica passando tra diversi stili fino ad arrivare all’elettronica più accesa. Tessiture orchestrali sovrapposte, strutture musicali ritmicamente dense elaborate da algoritmi che dialogano con semplici campioni ripresi in tempo reale oppure con paesaggi sonori di ambienti naturali.

Si ricorda che per i laboratori non serve prenotare il posto on-line, che l’ingresso ( al costo di 1euro) è acquistabile all’Urban Box in piazza della Rinascita, e che l’intero ricavato sarà devoluto all’Unità Operativa di Neonatologia dell’Ospedale di Pescara.

PROGRAMMA DEL 28, 29, 30 E 31 DICEMBRE 2019

Sabato 28

ore 10.00 e ore 11.30– Spettacolo “Incirco varietà”

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

Domenica 29

dalle 10.00 alle 12.30 – Laboratori

dalle 16.30 alle 19.30 – Laboratori e animazione

22.30 – Red Dress delay – concerto

Lunedì 30

dalle 10,30 alle 18,30 – Dov’è finito Babbo Natale?

Martedì 31

dalle 10.00 alle 12.30 – Laboratori

dalle 16.30 alle 18.30 – Laboratori e animazione