Autismo Abruzzo: “Pierpaolo, Matteo e Valerio hanno bisogno di aiuto”

L’appello dell’Associazione Onlus: “facciamo in modo che questo Natale e il nuovo anno possa segnare la svolta per questa famiglia”

REGIONE – Valerio ha bisogno delle cure e dell’assistenza riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi. Pierpaolo Pagnan è rimasto vedovo 5 anni fa. La moglie è scomparsa a causa di un aneurisma. Due figli: Matteo ha 13 anni mentre Valerio di 9 anni è autistico ed epilettico. I servizi sociali di Anzio, provvedono pagando le terapie per l’autismo del piccolo Valerio ma le risorse per la famiglia non sono adeguate.

Pierpaolo non ha diritto al Reddito di Cittadinanza perché c’è un conto vincolato a nome dei ragazzi, da anni cerca un lavoro part-time stabile, che possa lasciargli il tempo di provvedere a uno dei suoi figli, che necessita di assistenza continua. L’uomo è disperato perché a giugno ha dovuto lasciare il suo ultimo impiego, non potendo lasciare il figlio solo dopo la chiusura delle scuole.

Una situazione drammatica diventata insostenibile per Pierpaolo, perché non gli permette di poter far fronte alle necessità dei suoi ragazzi rimasti troppo presto senza una mamma. Pierpaolo rischia anche di perdere la propria casa gravata ancora dal mutuo.

Pierpaolo Pagnan e la sua famiglia ha bisogno di aiuto. Puoi contribuire direttamente con la raccolta fondi fb usando il link seguente:

https://www.facebook.com/donate/387140642076977/ #​NATALEPERVALERIO​ ​#​AIUTIAMOPIERPAOLO

oppure inviando un bonifico utilizzando il conto corrente di Valerio: IT50L0869338890000000512683​ Iban di Valerio

Pierpaolo Pagnan ha inoltre bisogno di un lavoro (​https://bit.ly/2PMPkGb​).