Final four Lady 70 e Torneo Nazionale Open Sirio 2022 a Roseto

La prima competizione è in programma dal 24 al 26 giugno, la seconda al via dal 2 luglio e sarà aperta agli atleti di tutte le età, dalla categoria 4.NC a 1

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Da venerdì 24 a domenica 26 giugno andrà in scena al Tennis Club Roseto il Campionato Nazionale a squadre Lady 70 (Final Four). A contendersi il titolo di Campione d’Italia saranno le squadre del Tennis Club Roseto e dei Circoli Tennis di Torino, Lecco e Palermo.

Nella squadra di casa militano le atlete Liliana Toscani, che per l’occasione assumerà il ruolo di capitano, Adriana Federici e Nadea Belluzzi. Verrà compilato un tabellone a gironi dove ogni squadra dovrà incontrare le altre due per un totale di 18 incontri (12 singolari e 6 doppi). Si parte venerdì alle ore 10, si prosegue sabato, sempre con inizio alla stessa ora. Le finali per il primo e secondo posto, terzo e quarto posto saranno disputate domenica 26 giugno dalle ore 10.

Il Torneo Nazionale Open ‘Sirio’, che invece prenderà il via il 2 luglio, è la classica competizione estiva aperta agli atleti di tutte le età, dalla categoria 4.NC a 1. Una bella occasione per vedere in campo, per due settimane, alcuni tra i più forti seconda categoria italiani. La finale dell’Open si svolgerà domenica 17 luglio.

“Apriamo la stagione estiva con queste due importanti competizioni, dopo i due Challenger da 80 punti ATP e le finali regionali e provinciali dei Campionati studenteschi – ha detto il presidente Luigi Bianchini. – Sono orgoglioso di ospitare nel nostro circolo le Final Four Lady 70 e ancor più per la partecipazione della squadra di casa che gareggerà per la conquista del titolo nazionale. Il tennis è uno sport che allunga la vita, come rivelato da diverse ricerche scientifiche, e queste splendide atlete ne sono la conferma”.

Appuntamento, dunque, dal 24 al 26 giugno e dal 2 al 17 luglio nella splendida cornice del Tennis Club Roseto. L’ingresso è sempre gratuito.