Film in Abruzzo: novità al cinema dal 7 novembre [trailers]

Nove i film in uscita nelle sale dal 7 novembre 2019. Tra questi Gli uomini d’oro e Le ragazze di Wall Street. Trame e trailers

Thriller, drammatici, sentimentali, di animazione: sono le otto nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 7 novembre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Cominciamo con Attraverso i miei occhi, diretto da Simone Curtis. Il cane Golden Retriever Enzo racconta la sua storia e quella del suo padrone, il pilota da corsa Danny. Tra i due è stato subito feeling. Enzo ha imparato le lezioni di vita del suo proprietario, vivendo passo dopo passo accanto a lui. Lo ha visto crescere in pista, lo ha ammirato da insegnante per altri piloti e festeggiato quando Denny si è innamorato di Eva. Enzo è dunque il migliore amico, il compagno ideale ed anche il testimone di nozze di Danny: tutto ciò li ha resi inseparabili. Enzo è sempre sul podio dopo un successo ma è presente anche quando Eva dà alla luce la piccola Zoe, rappresentando un sostegno per tutti. Ed anche quando una svolta drammatica destabilizza l’esistenza di Danny – il quale tenterà di superare i tristi eventi e i conseguenti ostacoli – il suo fedele amico è sempre pronto, a suo modo, a ricordargli che non deve smettere di combattere. Ma nulla è destinato a durare per sempre.

Proseguiamo con Deep – Un’avventura in fondo al mare. Nel 2100, quando gli esseri umani hanno ormai da tempo abbandonato la Terra, e il pianeta è colonizzato da creature stravaganti che abitano gli abissi dell’Oceano, fa capolino l’avventuroso polpo Deep – l’ultimo della sua specie – insieme ai suoi amici, ovvero Evo, un pesce pescatore un po’ maldestro, e Alice, un gamberetto nevrotico. Quando, a causa di un incidente, la loro casa viene distrutta e invasa dalla lava, il guardiano degli abissi Kraken invierà in missione Deep, Evo e Alice affinché, insieme alla murena Maura, possano scovare un nuovo posto nel quale vivere. Dopo aver affrontato situazioni pericolose ed esilaranti, scoperto posti incredibili, trovato città sommerse e anche qualche nemico, il team marino riuscirà a salvare l’Oceano e le sue creature?

Gli uomini d’oro, diretto da Vincenzo Alfieri, con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli, ambientato nella Torino del 1996. Qui vive Luigi, un impiegato delle poste che aspetta di andare in pensione per trasferirsi in Costa Rica, è pronto a tutto. Tutti i giorni guida un furgone portavalori e potrebbe cambiare vita con i frutti di una rapina. Non potendo farcela da solo, Luigi decide di coinvolgere il suo migliore amico Luciano, il collega Alvise, Boutique e l’ex pugile Il Lupo. Ma, seppure inizialmente unito da un obiettivo comune, il gruppo si troverà ben presto a fare i conti con una cifra davvero consistente, che ciascuno vorrebbe tenersi per sé.

La Belle Epoque è un film sentimentale dove il fumettista Victor si trova nel bel mezzo di una crisi lavorativa e personale, sentendo di detestare un presente in cui non riesce a riconoscersi e in cui non fa altro che litigare con sua moglie, Marianne. Grazie all’incontro con l’imprenditore Antoine, tuttavia, a Victor viene offerto un rimedio adatto alla sua nostalgia: tramite una ricostruzione storica così accurata da sembrare vera, potrà rivivere artificialmente la propria belle époque personale, ovvero il 16 maggio del 1974, il giorno in cui incontrò Marianne per la prima volta.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia è un film animato tratto dal romanzo di Dino Buzzati. Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo esercito e all’aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

Le ragazze di Wall Street è un film drammatico con Jennifer Lopez. Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart sono una gang di spregiudicate spogliarelliste di New York che, guidate da Jennifer Lopez, uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street

Motherless Brooklyn – I segreti di una città è un film drammatico diretto e interpretato da Edward Norton. Lionel Essrog è detective privato affetto dalla sindrome di Tourette, che si ritrova ad indagare sull’omicidio del suo amico e mentore Frank Minna. Con pochi indizi in mano, Essrog si inoltra nei bassifondi della Brooklyn degli anni cinquanta, tra corruzione, facoltosi salotti e jazz club, cercando di onorare il suo unico amico.

Parasite è stato il primo film sudamericano ad aggiudicarsi la Palma d’oro al Festival di Cannes 2019. Grazie alla falsificazione di alcuni documenti, il primogenito di una famiglia povera che vive di sussidio di disoccupazione riesce a trovare lavoro come insegnante privato della figlia di una coppia ricca, evento che darà vita a una serie di conseguenze inaspettate, tra commedia e tragedia.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Una canzone per mio padre, diretto da Andrew e Ion Erwin. Bart Millard è un ragazzo di dieci anni che vive con i genitori, il cui padre Arthur lo tratta tuttavia in modo violento. Grazie a una ragazza di cui si innamora, Shannon, il ragazzo entra in contatto con la religione cristiana e inizia a comporre la propria musica. Crescendo il giovane mantiene un rapporto distante dal padre, scoprendo poi che ha un cancro in fase terminale e che, pentendosi del male che gli aveva arrecato, si era nel frattempo convertito al cristianesimo. Malgrado inizialmente Bart non creda al cambiamento avvenuto in suo padre, in seguito decide di perdonarlo; dopo la sua morte scrive inoltre una canzone per lui, dal titolo Posso solo immaginare (I Can Only Imagine), che si rivelerà di grande successo.