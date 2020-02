Film in Abruzzo: novità al cinema dal 6 febbraio 2020 [trailers]

Tre i film in uscita nei cinema d’Abruzzo da giovedì 6 febbraio 2020: Alice e il Sindaco, Il ladro di giorni e Birds of Prey. Trame e trailers

Sono tre le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 6 febbraio 2020.

Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

Cominicamo con Alice e il Sindaco il film drammatico francese diretto da Nicolas Pariser e proiettato nella sezione Quindici giorni di regia al Festival di Cannes del 2019, dove ha vinto il premio Europa Cinemas Label Award come miglior film europeo Per il sindaco di Lione, Paul Théraneau , niente sembra più andare per il verso giusto. Non un progetto, non un’idea originale. Dopo trent’anni passati in politica, Paul si sente completamente svuotato. Per tentare di risolvere il problema gli viene affiancata una giovane e brillante filosofa, Alice Heimann. Tra i due si instaura ben presto un dialogo che avvicinerà Alice al sindaco e sconvolgerà le certezze di entrambi.

Il Ladro di Giorni, il film diretto da Guido Lombardi, segue la storia di Salvo, un ragazzo di undici anni che vive in Trentino con gli zii. Salvo, non vede suo padre Vincenzo da sette anni, dal giorno in cui fu portato via dai carabinieri dalla loro casa in Puglia. Ora Vincenzo ha scontato la sua pena e uscito di prigione decide di andare a trovare Salvo in Trentino proprio il giorno della sua prima comunione. Salvo riconosce a fatica suo padre, di conseguenza Vincenzo desidera passare più tempo con suo figlio e decide di fare un viaggio con lui verso il sud. Il viaggio on the road di Salvo e Vincenzo sarà pieno di deviazioni e fuori programma, di ricordi d’infanzia e di nuovi incontri. Il tempo trascorso insieme al padre metterà Salvo di fronte a tante verità e segreti nascosti del passato di Vincenzo, ma sarà l’occasione per tornare a conoscere e a voler bene a suo padre.



Chiudiamo con Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.