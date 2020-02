Salvatore D’Annunzio grande costruttore nel New Jersey

VASTO – Salvatore D’Annunzio nacque a Vasto (CH) in Corso Rossetti, il 18 marzo del 1889, da Domenico (ventiquattrenne “muratore” figlio di Salvatore e Maria Giovanna Desiati) e da Grazia Tana (ventitreenne “cucitrice” figlia di Nicola e Lucia Baccalà).L’atto di nascita fu registrato dinanzi all’allora Sindaco Francesco Ponza. I suoi genitori si erano sposati a Vasto il 12 maggio del 1888. Appena diciassettenne Salvatore decise di tentare il “sogno americano”.

Nel 1906 giunse ad “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Lazio”. Abile muratore non impiegò molto a trovare lavoro e stabilì la sua residenza a Morristown, Contea di Morris, nel New Jersey. Dopo due anni fece ritorno in Abruzzo e nel 1909 ritornò, questa volta definitivamente, negli Stati Uniti. Arrivò ad “Ellis Island” a bordo della nave “Hambug”. Partecipò con l’Esercito Americano alla Prima Guerra Mondiale e combatté, facendosi onore, in Francia ed in Belgio. Tornato dall’evento bellico fondò con Dominick C. Bontempo (questi sarebbe poi diventato suo cognato) la “Bontempo and D’Annunzio General Contractors”.

Divenne il più grande costruttore della contea di Morris, specializzato in tutti i tipi di lavori di costruzione. Costruì tribunali, ospedali e chiese, la stazione ferroviaria ristrutturò la casa di tribunale della contea, il teatro della comunità, la stazione ferroviaria e molti altri edifici commerciali ed abitazioni a Morristown. E anche il “The Community Theatre” sempre di Morristown. Nel 1921 sposò Cesina Bontempo (n.1898 – m.1997 e originaria della provincia di Chieti) che gli diede tre figlie: Grace (morta nel 2006); Barbara (1933-2009); Arlene (1933-2009).Salvatore D’annunzio morì il 9 ottobre 1971.

Nella foto il “The Community Theatre”.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”.