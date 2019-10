Film in Abruzzo: novità al cinema dal 24 ottobre [trailers]

Dieci i film in uscita nelle sale dal 24 ottobre 2019. Tra questi L’uomo gravità, Tutto il mio folle amore e Sole. Trame e trailers

Drammatici, commedie, di animazione, documentari: sono le dieci nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 24 ottobre. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con L’uomo gravità, la commedia diretta e scritta da Marco Bonfanti e interpretata da Elio Germano, Michela Cescon ed Elena Cotta. La trama ruota attorno al bambino Oscar che, quando è nato, vola via più leggero di un pallone.



Proseguiamo con la commedia nera Finchè morte non ci separi. Grace sposa Alex Le Domas, il rampollo di una ricca ed eccentrica famiglia che realizza famosi giochi da tavola. Tuttavia, dopo il matrimonio, la famiglia mette in atto una macabra tradizione: si tratta di un gioco letale dove tutti sono contro tutti per uccidere la sposa. Grace dovrà riuscire a restare viva fino all’alba se vuole vincere questo letale gioco

Dopo “L” dalla Grecia arriva un nuovo lungometraggio di Babis Makridis: Miserere. Una commedia nera scritta a quattro mani con Efthymis Filippou, sceneggiatore conosciuto per il lavoro con Lanthimos. La storia di un uomo felice solamente quando si sente infelice, un uomo con cui il mondo non è abbastanza crudele.

One Piece: Stampede è il nuovo film d’animazione tratto dal manga di Eiichiro Oda. La più grande esposizione mondiale di pirati, realizzata da pirati, un vero e proprio Festival. Luffy e il resto della Ciurma di Cappello di Paglia ricevono un invito da Buena Festa, noto come il Signore delle Festività. All’arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e tantissimi pirati, compresi quelli della Peggiore Generazione. L’atmosfera del posto è elettrica.

Scary stories to tell in the dark, diretto da André Øvredal, è l’adattamento cinematografico dell’omonima serie di libri per ragazzi scritta da Alvin Schwartz. Durante la notte di Halloween un gruppo di teenager è chiamato a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina della Pennsylvania.

Sole è il film drammatico diretto da Carlo Sironi. Ermanno è un ragazzo che passa i suoi giorni tra slot machine e piccoli furti. Lena arriva in Italia per vendere la bambina che porta in grembo e poter iniziare così una nuova vita. Ermanno deve fingere di essere il padre della bambina per permettere a suo zio e alla moglie, che non possono avere figli, di ottenere l’affidamento in maniera veloce, attraverso un’adozione tra parenti. Sole, però, nasce prematura, e deve essere allattata al seno.Mentre Lena cerca di negare il legame con sua figlia, Ermanno inizia a prendersi cura di loro come se fosse il vero padre.

Tutto il mio folle amore, per la regia di Gabriele Salvatores, è tratto dal romanzo ‘Se ti abbraccio non avere paura’ di Fulvio Ervas. Andrea, un ragazzo affetto da autismo con una grande voglia di vivere, e Franco, suo padre, compiono insieme un viaggio in motocicletta dagli Stati Uniti al Sud America.



Verso l’orizzonte è un film tratto dall’omonimo libro di Jessica Koch. La diciottenne Jessica si innamora del giovane Danny, che tuttavia ha un passato misterioso e le nasconde un segreto.

A questi si aggiungono il documentario Ermitage – Il potere dell’arte e Dowtown Abbey, sequel dell’omonima serie televisiva.