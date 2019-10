Aperitivo “Tepore d’Autunno” a Pescara: quando, abbinamenti

Il 22, 24 e 27 ottobre dalle ore 19 degustazione di Merlot rosato all’Enoteca ArtdiWine di Pescara. Ecco tutte le combinazioni di gusto e altre informazioni utili

PESCARA – L’Enoteca ArtdiWine Enoteca Artistica a Pescara ha pensato a un aperitivo con degustazione dedicato all’autunno. Nei giorni 22, 24 e 27 ottobre sempre dalle ore 19 la soluzione studiata è quella con un Merlot rosato, un vino beverino, caldo e tendente al dolce che ricorda il profumo delle rose scaldate dal sole estivo. Ben si sposa con una zuppa di castagne e ceci, accompagnata da una bruschetta dove la dolcezza della composta di fichi bilancia ed esalta la sapidità del prosciutto crudo semistagionato. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste la degustazione studiata per questa settimana.

LA DEGUSTAZIONE DI QUESTA SETTIMANA

Ecco la nostra proposta per l’aperitivo con degustazione:

1 calice di Merlot rosato di Tenimenti di Prinzio (Francavilla al Mare, CH)

Antipastino caldo: zuppa di ceci e castagne con cracker artigianali

Bruschetta con ricotta fresca, composta di fichi e prosciutto crudo semistagionato di Montefano

Costo a persona €10

La degustazione proposta è indicata come stuzzicante aperitivo gourmet, o come inizio di un appagante aperitivo cenato a Pescara Porta Nuova. Infatti, per chi lo desidera sarà ovviamente possibile richiedere anche i classici taglieri da degustazione di ArtDiWine con selezione di prodotti tipici abruzzesi artigianali (salumi, formaggi, sottoli e altre chicche), da accompagnare con vini naturali o birre agricole o birre artigianali a scelta tra le proposte in mescita e alla carta dell’enoteca. Di seguito riportiamo i numeri per prenotare e richiedere ulteriori informazioni sul menù.

COME PRENOTARE

Si raccomanda la prenotazione, per avere la migliore esperienza possibile. Si consiglia di consultare il sito o la pagina Facebook per verificare gli orari di esercizio.

I contatti:

Tel. o Whatsapp: 371.3755554

Email: info@artdiwine.it

Sito web: www.artdiwine.it

Facebook: www.facebook.com/ArtDiWine

Instagram: https://instagram.com/artdiwine/