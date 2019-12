Film in Abruzzo: novità al cinema a Capodanno 2020 [trailers]

Quattro i film in uscita nelle sale nella prima settimana del 2020. Tra questi Tolo Tolo e 18 regali. Trame e trailers

Sono soltanto quattro le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo nella prima settimana del 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Cominciamo con Tolo Tolo, il nuovo film di Checcao Zalone, per la prima volta anche nei panni di regista. Il film è ambientato in Kenya, a Malindi e segue le avventure di un comico napoletano minacciato da un boss della malavita. Al fianco del protagonista ci sarà un carabiniere che diventerà suo amico e compagno di avventure. Dopo “Cado dalle Nubi” del 2009, “Che bella Giornata” del 2011, “Sole a catinelle” del 2013 e “Quo vado?” del 2016 il prossimo film mira a raggiungere nuovi e straordinari successi al botteghino.

Proseguiamo con 18 regali, ispirato alla storia vera di Elisa Girotto. La storia di un amore profondo, di una ragazza che diventa donna e di una famiglia che ha l’occasione di conoscersi veramente.

Playmobil: The Movie è un film d’animazione scritto e diretto da Lino DiSalvo. Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di PLAYMOBIL®, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio!



Sorry We Missed You, diretto da Ken Loach, è la storia di Ricky (Kris Hitchen) e Abby Turner (Debbie Honeywood), che, dopo il crollo finanziario del 2008, lottano contro la precarietà degli ultimi anni in quel di Newcastle, cercando di non far mancare nulla ai loro bambini. Proprio la loro disastrosa condizione lavorativa – lei badante a domicilio, lui fattorino mal pagato – e conseguentemente finanziaria li mette di fronte a una dura relatà: non diventeranno mai indipendenti e non avranno mai una casa di loro proprietà, se continueranno ad agire così. Ma un’allettante opportunità irrompe improvvisamente nella loro vita, quando Abby vende la propria auto per permettere a Ricky di acquistare un furgone. Con il nuovo mezzo l’uomo inizia a fare consegne per conto proprio, purtroppo sorgeranno nuovi problemi che metteranno gravemente a rischio l’unità, finora così solida, dei Turner.