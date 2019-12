Teramo, aperto da oggi il Centro Operativo Comunale

TERAMO – Aperto questa mattina il Centro Operativo Comunale, con un incontro finalizzato alla definizione delle operazioni connesse alle manifestazioni di Capodanno, in programma in piazza Martiri della Libertà. La sede del C.O.C. è presso il comando di Polizia locale di Piazzale San Francesco, con sede distaccata operativa presso l’Ufficio Tecnico Comunale nel Parco della Scienza. L’attivita del COC è finalizzata a:

coordinare l’alternarsi in giorni successivi sulle stesse aree di diverse manifestazioni organizzate da soggetti diversi;

verificare la regolare attivazione delle misure di “safety” previste dal piano e poste a carico degli organizzatori sopra richiamati;

coordinare le attività in materia di viabilità e di disponibilità delle aree interessate e le attività delle associazione di volontariato, nonché del personale tecnico comunale, che si renderanno necessarie;

coadiuvare gli organizzatori nelle attività di accoglienza, instradamento evacuazione e servizio antincendio.

L’apertura del COC, oltre che in ossequio a disposizioni normative, risponde alla volontà dell’amministrazione comunale di assicurare a chiunque si recherà ad assistere agli eventi, la sicurezza indispensabile per godere in assoluta tranquillità momenti di allegria e serenità, tipici degli appuntamenti di Capodanno. Stabilito, pertanto, il dettaglio delle attività di controllo e sicurezza. Nel corso della riunione è stato ribadito il riferimento alle Ordinanze dei giorni scorsi che vietano di introdurre petardi e artifici esplodenti o qualsiasi altro materiale pirotecnico all’interno delle aree delle manifestazioni, così come spray urticanti e contenitori di bevande in vetro.

Per ciò che concerne l’ingresso dei portatori di handicap, si è concordato di disattivare il varco di via Paris/via Irelli nei tre giorni di svolgimento delle manifestazioni nei seguenti orari: 30 e 31 dicembre dalle 18.00 alle 04.00 del giorno successivo, 1’ Gennaio dalle 14.00 alle 22.00; e, sempre per i portatori di handicap, sono state individuate come aree riservate al parcheggio, via Irelli (immediatamente dopo il varco) e via San Berardo, nell’area dinanzi al seminario, con accesso riservato dal varco di via Paris.

È stata esaminata poi la planimetria dell’area oggetto degli eventi, per la valutazione degli interventi da porre in essere inerenti il controllo e la disciplina delle vie di evacuazione. Il responsabile del Piano di safety ha manifestato la necessità di affiancare al personale dei corpi di sorveglianza, anche personale specializzato con il compito di accoglienza, instradamento ed evacuazione e di servizio antincendio. Considerato pertanto, a tale scopo, l’utilizzo di guardie particolari giurate.

Stabilito, inoltre, che i contenitori della raccolta del vetro saranno tenuti dai pubblici esercenti all’interno dei locali per tutta la durata delle manifestazioni, ovviamente per motivi di ordine pubblico o di sicurezza. La Teramo Ambiente fornirà contenitori da posizionare al di fuori di ogni varco di accesso, per il deposito del materiale relativo e provvederà allo svuotamento dei cestini gettacarte disposti dell’area degli eventi e nelle vie limitrofe.

Il Comune ha chiesto agli organizzatori di installare e mettere a disposizione, anche tramite gli esercizi pubblici, più apparecchi per la rilevazione del tasso alcolemico. In relazione ai dehors, un provvedimento dispone la liberare gli stessi dai tavolini e dalle sedie.