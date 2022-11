Le Figure femminili nei vari settori, incontro di studio a Campli

CAMPLI – Si è tenuto sabato 26 novembre a Campli presso il ristorante “Parco dei Piceni” un interessante e formativo incontro di studio dal titolo “Figure femminili nel mondo dell’arte, della letteratura, della filosofia, della scienza, del lavoro, della sanità, della comunicazione – Un patrimonio dell’umanità”, organizzato dal Centro Abruzzo Mosciano, presieduto da Vittorio Beltramba, in collaborazione con il Comune di Campli.

All’evento, moderato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Teramo e Consigliera di Parità supplente della Regione Abruzzo Monica Brandiferri, hanno preso parte numerose e prestigiose Autorità politiche, istituzionali e militari, tra cui il Sindaco di Campli Federico Agostinelli, l’Assessore regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali Pietro Quaresimale, il Consigliere regionale Simona Cardinali, il Presidente del BIM Marco di Nicola, il Sindaco di Morro D’Oro Romina Sulpizii, il Sindaco di Castel Castagna Rosanna De Antoniis, il vice Sindaco di Alba Adriatica Simone Pulcini, la componente della CPO della Regione Abruzzo Anna Pompili, la vice Presidente di Confindustria Teramo Erika Rastelli, il Prof. ed illustre Oculista dell’Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara Pier Enrico Gallenga, il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Campli Giuseppe Balducci e tanti altri esponenti delle amministrazioni comunali del territorio.

Dopo i saluti introduttivi, è stata la volta degli interventi delle relatrici, ciascuna delle quali si è occupata del suo ambito di competenza e ha raccontato la sua esperienza nel mondo del lavoro, troppo spesso ancora dominato da stereotipi e pregiudizi di stampo maschilista: Elisa D’Eusanio (attrice) ha parlato in materia di Arte; la Prof.ssa Stefania Massetti (Docente Universitaria di Filosofia e Welfare delle donne presso Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara) in materia di Filosofia; la Dott.ssa Katia Cannita (Direttore UOC P.O. presso l’Ospedale Mazzini di Teramo) in materia di Sanità; la Dott.ssa Federica Monaco (Ricercatrice IZS di Teramo) in materia di Scienza; la scrittrice Maria Catapano in materia di Letteratura; la Dott.ssa Antonella Ballone (Presidente Camera di Commercio del Gran Sasso e imprenditrice) in materia di Lavoro; la Dott.ssa Angelica Bianco (giornalista) in materia di Comunicazione.

L’epilogo è stato caratterizzato dalla premiazione delle relatrici con delle cornici a ricordo dell’evento.

L’incontro, a cui ha partecipato una platea attenta e interessata, ha riscosso notevole successo sia per quanto riguarda il rilievo degli argomenti trattati che per l’autorevolezza e il prestigio delle relatrici, anche grazie all’impeccabile organizzazione di Vittorio Beltramba, che ha curato tutto nei minimi dettagli.