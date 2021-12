A Francavilla al mare le Schubertiadi con Sebastiano Brusco: ecco quando

Il 19 dicembre il “Salotto dei Sognatori” presenta un concerto-aperitivo a cavallo tra due secoli in compagnia del pianista romano

Un viaggio musicale tra ‘700 e ‘800 nell’atmosfera rilassante di un salotto culturale: è quanto propone “Il Salotto dei Sognatori” alle ore 18.00 di domenica 19 dicembre.

Si tratta del secondo evento che il circolo presenta sotto forma di “schubertiadi”, quegli incontri conviviali che – nella Vienna dell’Ottocento – accoglievano all’interno di case private il compositore austriaco Franz Schubert ed una cerchia di amici, principalmente artisti, per suonare, bere e trascorrere il tempo parlando d’arte e d’amore.

Per questo appuntamento pre-natalizio si esibirà il pianista romano Sebastiano Brusco, proponendo un repertorio che va da Mozart a Chopin oltre, naturalmente, alle opere di Schubert.

Pianista eclettico e raffinato interprete, Brusco si è perfezionato con musicisti quali Lya de Barberiis, D. De Rosa, K.Labeque, P.Cassard, J.Achucarro (Accademia Chigiana di Siena), col Duo Moreno-Capelli, e soprattutto con Ennio Pastorino, già allievo di Arturo Benedetti Michelangeli, e il grande Aldo Ciccolini, vincitore di concorsi nazionali e internazionali.

Ha suonato come solista con orchestre italiane e straniere in Italia e all’estero, forte di un’attività concertistica che lo ha portato in Canada, USA, Emirati Arabi, Messico, Spagna, Francia, Svizzera, Romania, Polonia, Germania, Belgio, Norvegia, Islanda, Turchia e Cina.

Spaziando tra concerti, registrazioni e collaborazioni con reti televisive e cinema, recentemente ha prestato le sue mani per le riprese dell’ultimo film di Gabriele Mainetti, “Freaks out”, con Claudio Santamaria e Giorgio Tirabassi.

Il concerto è previsto per le ore 18.00 in via Nazionale Adriatica 66 a Francavilla al Mare. Al termine dell’esibizione sarà offerto un calice di benvenuto.

Info: tel. 3294215113; Facebook: “Il Salotto dei Sognatori”;

Instagram: “ilsalottodeisognatori”.

Prenotazione obbligatoria al numero 3294215113.