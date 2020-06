FIDAS Teramo, online il nuovo sito internet dell’associazione

Al suo interno nuovi contenuti e layout per offrire tutte le informazioni utili ai donatori e agli aspiranti

TERAMO – È on line il nuovo sito internet (fidasteramo.it) dell’associazione donatori di sangue FIDAS Teramo. Un portale interamente rinnovato nei contenuti, nel layout e nel design, navigabile anche da dispositivi mobili, per offrire ai visitatori, siano essi donatori abituali iscritti all’associazione, aspiranti donatori o semplici interessati, tutte le informazioni necessarie e le notizie utili alla donazione del sangue.

Il sito si compone di diverse sezioni: è possibile trovare notizie aggiornate sulle attività della FIDAS Teramo, sugli eventi che vengono periodicamente organizzati e sul pianeta FIDAS nazionale; informazioni complete su come donare il sangue, sulle procedure per diventare donatore e sull’organizzazione dell’associazione; richiami utili sul mondo del volontariato così come sul sistema sanitario.

“La pubblicazione del nuovo sito della FIDAS Teramo è un obiettivo che tutto il Consiglio Direttivo si era prefissato e che vogliamo condividere con entusiasmo con tutti i nostri donatori e l’intera cittadinanza – commenta il presidente della FIDAS Teramo, Gabriella Di Egidio – Abbiamo voluto rinnovare radicalmente la nostra vetrina principale per renderla più al passo coi tempi e poter così dare risposte alle numerose domande e richieste di informazioni che quotidianamente giungono all’associazione. Veniamo fuori da un periodo difficile funestato dall’epidemia di coronavirus. Le attività della FIDAS non si sono mai interrotte e con esse la donazione del sangue che è stata un’attività fondamentale anche durante l’emergenza. Adesso, con la ripresa di tutti i servizi sanitari ordinari, avremo bisogno ancora di più di questo componente fondamentale per le cure quotidiane prestate all’interno dei nostri ospedali. Internet – conclude la presidente Di Egidio – oggi è lo strumento principale attraverso il quale la popolazione si informa, in particolare i giovani. Proprio ai giovani guardiamo con grande speranza affinché si avvicinino sempre di più alla donazione del sangue: sono loro, infatti, il futuro del volontariato e, in particolare, della donazione del sangue”.