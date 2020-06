Bar e pub in Abruzzo: dove a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila

Elenco bar e pub in Abruzzo: i migliori posti per una colazione o spuntino in provincia di Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e dintorni

Che sia per il caffè della mattina, per l’aperitivo lungo o per la serata post-cena, i locali abruzzesi sono davvero tanti e diversi. Vi si possono gustare a colazione cornetti artigianali, farciti con crema o marmellata, ma anche piatti caldi o freddi, panini, pizza e e migliori specialità a pranzo e cena, annaffiati da birre fresche, italiane e non. Si spazia dal locale storico a quello dal design minimalista, da quelli accoglienti nelle fredde serate autunnali a quelli dove poter assaporare qualcosa di speciale all’aperto. Alcuni, come il Siren’s corner di Francavilla al mare e Il Casolare Roadhouse a Isola del Gran Sasso, propongono intrattenimento con Karaoke, offrendo a tutti la possibilità di cimentarsi con brani recenti o evergreen, italiani o stranieri. In altri, come il The Hostel a Chieti, si possono guardare le partite di calcio in tv, in buona compagnia e davanti ad un buon piatto. Altri ancora propongono musica live, ospitando cover band di tutti i generi e per tutti i gusti, ma anche cantautori e gruppi di musica inedita: Loft 128 di Spoltore, Jammin Club di Montesilvano, Stammtisch Tavern a Chieti, Irish Cafè a Pianola solo per citarne alcuni. Molti, poi, sono tappa dell’amatissimo Cervellone quiz. Di seguito l’elenco dei bar e pub, suddiviso per provincia, con indicazione per ciascuno del relativo indirizzo e numero telefonico: la lista, dove sono inseriti prevalentemente locali che realizzano eventi é in aggiornamento. Puoi segnalarci il tuo bar o pub o chiedere della variazioni dei dati se errati inoltrando una mail con le indicazioni a turismo@abruzzonews.eu

Bar e Pub in Provincia di Pescara

Pescara

Agora Bar Caffetteria – Piazza della Rinascita 15; 320 858 9721

– Piazza della Rinascita 15; ArtDiwine Enoteca Artistica – Via Marco Polo 15/1 Pescara; 371 375 5554

Enoteca Artistica – Via Marco Polo 15/1 Pescara; 371 375 5554 Babilonia – Via Campobasso, 13, Pescara; 320 265 9801

– Via Campobasso, 13, Pescara; 320 265 9801 Bar Berardo – Corso Umberto1,120 Pescara; 085 468 3908

– Corso Umberto1,120 Pescara; 085 468 3908 Bar Italia – Via Elettra; Pescara; 346 222 3800

– Via Elettra; Pescara; 346 222 3800 Bar Pasticceria Roberto -Viale della Pineta, 9 Pescara; 085 64466

-Viale della Pineta, 9 Pescara; 085 64466 Bar Sport – Via S. Maria in Piano, 41, Loreto Aprutino; 085 829 1427

– Via S. Maria in Piano, 41, Loreto Aprutino; 085 829 1427 Biba’s Café – Via Gobetti Piero, 129 Pescara

– Via Gobetti Piero, 129 Pescara Bibò Gelateria – Viale V. Pepe, 99 Pescara; 350 083 4234

– Viale V. Pepe, 99 Pescara; 350 083 4234 Becher Bier – Via Bocca di Valle, 65121 Pescara; 085 422 4547

– Via Bocca di Valle, 65121 Pescara; 085 422 4547 Beer Garage – Piazza Michele Muzii, 52,Pescara

– Piazza Michele Muzii, 52,Pescara Briganteria Pub – Viale della Pineta, 10, Pescara; 085 690582

– Viale della Pineta, 10, Pescara; 085 690582 Bukowski Lungo Bar – Via dei Bastioni,50, Pescara; 328 722 5306

– Via dei Bastioni,50, Pescara; 328 722 5306 G rand Canyon country pub – Viale Amerigo Vespucci, 110, Pescara; 085 66762

– Viale Amerigo Vespucci, 110, Pescara; 085 66762 Il Saloon – Corso Antonio Gramsci, 63, Popoli; 339 505 0203

– Corso Antonio Gramsci, 63, Popoli; 339 505 0203 Jammin’ Club – Corso Umberto 1, Montesivano; 590; 366 595 818

– Corso Umberto 1, Montesivano; 590; 366 595 818 Loft 12 8 – Viale Europa, 128, Spoltore; 085 219 4886

8 – Viale Europa, 128, Spoltore; 085 219 4886 Zanardi Pub – Via delle Caserme, 35 Pescara 327 768 2598

– Via delle Caserme, 35 Pescara 327 768 2598 7000 Caffè – P.zza E. Troilo 28-29 Pescara; 085 793 1341

Caramanico

Bar Lampioncino – SR487, 24, 65023 Caramanico Terme

Catignano

Bar Gelateria del Corso – Corso Umberto I, 12, 65011 Catignano

Cepagatti

Ale – Via Dante Alighieri, 75, Cepagatti; 085 976 9195

Civitaquana

Bar Drago Rosso – Via Roma, 13, Civitaquana; 340 352 1298

Montesilvano

Bar Galateria Belmò – Viale Aldo Moro, 22, 65015 Montesilvano 085 445 4928

Nocciano

Bar Collina – Contrada Collina, 41 Nocciano; 085 847 0011

Salle

Bar Ru Carvunar – Unnamed Road, Salle

Bar e Pub in Provincia di Chieti

Chieti

Bar il Capriccio – Corso Marrucino 147 Chieti; 334 582 6597

– Corso Marrucino 147 Chieti; 334 582 6597 Caffé Villa Tucci – Villa Tucci, 178 Villa Tucci; 0871 941891

– Villa Tucci, 178 Villa Tucci; 0871 941891 Gran Caffé Cigno – Viale B. Croce, 1; 0871 560180110

– Viale B. Croce, 1; 0871 560180110 Cafè food & drink Chieti – Via Pescara, 27/29 Chieti;327 493 2749

– Via Pescara, 27/29 Chieti;327 493 2749 Bar Italia – Corso Marrucino, 159 Chieti; 0871 456434

– Corso Marrucino, 159 Chieti; 0871 456434 Bar Mama’s cafè -Via Capestrano, 14 Chieti Scalo; 0871 456888

-Via Capestrano, 14 Chieti Scalo; 0871 456888 Barreria Bros – Viale B. Croce, 169, Chieti Scalo; 333 703 3370

– Viale B. Croce, 169, Chieti Scalo; 333 703 3370 Cueva Brigante – Via di Porta Pescara, 25, Chieti; 328 203 8343

Via di Porta Pescara, 25, Chieti; 328 203 8343 FuoriCorso LoungeBar – Piazzale Guglielmo Marconi, 70, Chieti; 0871 560745

– Piazzale Guglielmo Marconi, 70, Chieti; 0871 560745 Stammtisch Tavern – Viale della Unità D’Italia, 645, Chieti; 351 8212006

– Viale della Unità D’Italia, 645, Chieti; 351 8212006 The Hostel – Viale della Unità D’Italia, 551; 366 237 8411

Viale della Unità D’Italia, 551; 366 237 8411 Ticket 2.0 – Viale B. Croce, 175 Chieti 347 844 7794

Altino

Bar Solaria – Via Nazionale, 220, Altino

Atessa

Bar Jolly – Piazza Giuseppe Garibaldi Atessa; 0872 850540

– Piazza Giuseppe Garibaldi Atessa; 0872 850540 Bar Viviana – Piazza Pietro Benedetti Atessa

Bucchianico

Bar dei Portici – Piazza Roma, 31, Bucchianico; 0871 381484

– Piazza Roma, 31, Bucchianico; 0871 381484 Bar Della Piana – Via Piane, 36, Bucchianico

Casalbordino

Baker Street Pub – Via Santa Maria, 7, Casalbordino; 0873 921272

Bar La Svolta – Via Alcide De Gasperi, 12, Casalbordino

Casoli

Bar Manì – Largo S. Nicola, 27 Casoli; 389 056 6911

Castelfrentano

Bar Luppolo e Uva – Via Assunta, 11 Castelfrentano – 0872 569655

Fallo

Bar Sfarfallo Fallo – Largo Colle Rosso, 6, Fallo

Fossacesia

Barkollo – Via Lungomare, 135-139, Fossacesia

Francavilla al mare

Siren’s Corner – Piazza Sirena, 16 Francavilla al Mare; 085 491 1111

Lanciano

Alì Babà – Viale Cappuccini, 18, Lanciano

– Viale Cappuccini, 18, Lanciano Bar Enigma – Corso Trento e Trieste, 56, Lanciano; 0872 221335

– Corso Trento e Trieste, 56, Lanciano; 0872 221335 Bar la Perla Nera – Corso Trento e Trieste, 92; 0872 716302

– Corso Trento e Trieste, 92; 0872 716302 Bar Paone – Via A. Romagnoli Lanciano; 0872 712946

– Via A. Romagnoli Lanciano; 0872 712946 Bar Roka – Via Dalmazia, 19 Lanciano; 338 232 3285

– Via Dalmazia, 19 Lanciano; 338 232 3285 Tamarillo Brillo – Vicolo VIII Frentani, 1 Lanciano; 0872 716351

Montenorodomo

Bar La Conca – Rione fonticelle, 25, Montenerodomo; 347 186 8219

Ortona

Avenue Lounge – Via Cavour, 25, Ortona; 347 832 5797

Via Cavour, 25, Ortona; 347 832 5797 Bar Diamante – Corso Vittorio Emanuele, II, 124 Ortona; 085 906 6360

Paglieta

Bar Sportivo – Piazza Roma, Paglieta

Perano

Bar Sottosopra – Piane d’Archi-Quadroni, Perano

Roccascalegna

Bar Giò Roccascalegna – Contrada Collegrande, 3, 66040 Roccascalegna

San Salvo

Biondo Caffè – Via Roma, 28 San Salvo; 340 601 4523

Via Roma, 28 San Salvo; 340 601 4523 Beat Disco & Dinner – Viale Enrico Berlinguer, 69, San Salvo Marina

Vasto

Amenabar – Via Santa Maria 24 Vasto; 0873 378343

– Via Santa Maria 24 Vasto; 0873 378343 Bau Bar – Via Adriatica, 9,Vasto; 0873 367470

Bar e Pub in Provincia di Teramo

Teramo

Bar Eni – Via Po 86, Teramo

– Via Po 86, Teramo Bar Interamnia – Via Antonio de Albentiis, 61, 64100 Teramo; 371 395 7332

– Via Antonio de Albentiis, 61, 64100 Teramo; 371 395 7332 Bar La Staffa – Piazza Progresso, 6, 64100 San Nicolò A Tordino; 349 863 9149

– Piazza Progresso, 6, 64100 San Nicolò A Tordino; 349 863 9149 Bar Makkiato – Circonvallazione Ragusa, 15, 64100 Teramo; 0861 175 0667

– Circonvallazione Ragusa, 15, 64100 Teramo; 0861 175 0667 Bar Nyl – Via Francesco Franchi Teramo; 0861 199 0393

– Via Francesco Franchi Teramo; 0861 199 0393 Bar San Matteo – Largo S. Matteo, 2, Teramo; 0861 241424

– Largo S. Matteo, 2, Teramo; 0861 241424 Bar Stonehenge – Via Salvo D’Acquisto, 64100 Teramo; 0861 558721

– Via Salvo D’Acquisto, 64100 Teramo; 0861 558721 James Joyce Irish Pub – Località Villa Albula, Teramo; 345 233 2016

Alba Adriatica

Bar Cristal – Via Duca degli Abruzzi, 6, 64011 Alba Adriatica

– Via Duca degli Abruzzi, 6, 64011 Alba Adriatica Bar Zuma – Via Giuseppe Mazzini, Alba Adriatica

Atri

Bar d’Acquaviva – Corso Elio Adriano, 59 Atri; 329 287 2048

– Corso Elio Adriano, 59 Atri; 329 287 2048 Bar Jolly – Viale del Risorgimento Atri, 11; 085 795 1483

Bellante

Bar di Sante – Piazza Giuseppe Mazzini, 8, Bellante

Civitella del Tronto

Bar Maracay – Via favale, 64010 Civitella del Tronto; 0861 927049

Colledara

Bar La Rosa dei venti – Via Nuova, 64042 Colledara; 0861 698825

Colonnella

Bar Good Luck – Via dell’Icona, 5, 64010 Colonnella

Garrufo

Bar Fantasy – Via Nazionale Adriatica, 73, 64027 Sant’Omero; 0861 887686

Giulianova

American Bar Giulianova – Via Migliori 82 Giulianova; 328 492 1435

Giulianova – Via Migliori 82 Giulianova; 328 492 1435 Bar Asso di Picche – Viale Orsini, 33, Giulianova; 085 800 8244

– Viale Orsini, 33, Giulianova; 085 800 8244 Bar Dei Lando ‘- Corso Giuseppe Garibaldi, 92 Giulianova; 085 800 9110

‘- Corso Giuseppe Garibaldi, 92 Giulianova; 085 800 9110 Bar della Cupola – Piazza Bruno Buozzi, 7 Giulianova; 085 203 2915

– Piazza Bruno Buozzi, 7 Giulianova; 085 203 2915 Bar Fadini – Via Migliori, 34, Giulianova 085 8006420

– Via Migliori, 34, Giulianova 085 8006420 Bar Las Vegas – Via Nazario Sauro, 43, 64021 Giulianova; 085 800 6420

– Via Nazario Sauro, 43, 64021 Giulianova; 085 800 6420 Bar Oasi Giulianova – Lungomare Zara, 35; 085 994 3303

Isola del Gran Sasso

Bar Flacco – Via Settimio Costantini, 20,Isola del Gran Sasso; 0861 976192

– Via Settimio Costantini, 20,Isola del Gran Sasso; 0861 976192 Bar Fuori Corso – Via Roma, 12, 64045 Isola del Gran Sasso D’italia; 0861 975563

– Via Roma, 12, 64045 Isola del Gran Sasso D’italia; 0861 975563 Il Casolare Roadhouse – Contrada Pozzo, 261, Isola del Gran Sasso D’italia; 0861 975725

Martinsicuro

Bar Boss – Via Roma, 144, Martinsicuro

– Via Roma, 144, Martinsicuro Bar Canarino – Via Roma, 437, Villa Rosa di Martinsicuro; 347 636 0018

Montorio al Vomano

Pub Tranqi – Via Torrito, 15 Montorio al Vomano; 0861 592569

Pineto

Bar Al Semaforo – SS16, 36,64025, 64025 Scerne

– SS16, 36,64025, 64025 Scerne Bar Borgo Rosso – Via della Resistenza 27 Pineto; 339 528 9326

– Via della Resistenza 27 Pineto; 339 528 9326 Treasure Island – Via Cesare De Titta, 22 Pineto; 349 609 0933

Roseto degli Abruzzi

Bar Bere Bene – Piazza del Municipio, Montepagano; 085 894 1885

– Piazza del Municipio, Montepagano; 085 894 1885 BEGAP-LaSpritzeria – SS16, 347, 64026 Roseto degli Abruzzi; 339 641 6977

– SS16, 347, 64026 Roseto degli Abruzzi; 339 641 6977 Ludwig Risto Pu b – Via Nazionale, 615 Roseto degli Abruzzi; 085 894 3039

b – Via Nazionale, 615 Roseto degli Abruzzi; 085 894 3039 Villa M’Art – Via Palermo, 2, Roseto degli Abruzzi; 348 275 2176

Sant’Egidio alla Vibrata

Dejavù Drink&Food – Via V. Veneto, 38, Sant’Egidio alla Vibrata; 0861 844804

Silvi

Baraonda – Contrada Piane Maglierici 3 Silvi; 085 915 6161

– Contrada Piane Maglierici 3 Silvi; 085 915 6161 Cafè Cantante – SS16, 189, 64029 Silvi Marina; 085 930559

Tortoreto

Bakery cafè – Via Nazionale 135 Tortoreto; 0861 787574

– Via Nazionale 135 Tortoreto; 0861 787574 Bar La Fontana – Lungomare Sirena, 560 Tortoreto

Val Vomano

Bar Kavo – Via Nazionale, 170 Val Vomano; 331 822 2120

Bar e Pub in Provincia de L’Aquila

L’Aquila

Amnesia Cafè – SS.80. Complesso Commerciale Agora’ L’Aquila; 347 573 9690 Bar Barbarossa – Viale Corrado IV, 4, L’Aquila Bar Carpe Diem – Strada Statale 80 km 2 ,320, L’Aquila; 329 924 9814 Bar del Corso – Corso Vittorio Emanuele, 69 L’Aquila; 0862 207744 Bar Sand Creek – Via Pasquale Ficara, L’Aquila Birreria Gran Sasso – Via Acquasanta, 8, L’Aquila; 328 216 3048 Irish Cafè – Via Mausonia, Pianola; 0862 65439 Monthy’s Irish Pub – SS80, 73, 67100 L’Aquila; 393 906 2638



Avezzano

Art Beer – Via Corradini,156 Avezzano; 0863 070049

– Via Corradini,156 Avezzano; 0863 070049 Bar Conca d’oro -Via Garibaldi, 117 Avezzano – 0863 20373

-Via Garibaldi, 117 Avezzano – 0863 20373 Bar Creati – Via XX Settembre, 293 Avezzano

– Via XX Settembre, 293 Avezzano Bar Des Amis – Via Don Giovanni Minzoni, 1H, Avezzano 0863455784

– Via Don Giovanni Minzoni, 1H, Avezzano 0863455784 Bar Il Portico – Via Roma 299 Avezzano

– Via Roma 299 Avezzano Bar Le Chevalier – Via Genserico Fontana, 11, 67051 Avezzano; 329 647 7915

– Via Genserico Fontana, 11, 67051 Avezzano; 329 647 7915 Bar Panoramico – Via Massa D’Albe, 70 Avezzano

Carsoli

Antho Bistrot – Via Roma 134/136 Carsoli; 339 321 7466

Luco dei Marsi

Art Cafè Via Duca degli Abruzzi 103 Luco dei Marsi, 0863 520078 Luco dei Marsi

Via Duca degli Abruzzi 103 Luco dei Marsi, 0863 520078 Luco dei Marsi Bar Centrale – Piazza Umberto I Luco dei Marsi; 0863 528902

– Piazza Umberto I Luco dei Marsi; 0863 528902 Bar Zelig – Lecce Nei Marsi

Pratola Peligna

Bar Eden – Via Madonna della neve 3/5 Pratola Peligna

– Via Madonna della neve 3/5 Pratola Peligna Bar Elima – Piazza Nazario Sauro Pratola Peligna

Pescina

Bar Centrale – Piazza Mazzarino, 6,Pescina

Trasacco

Bar Caffetteria Il Tempio – Via Roma Trasacco