A Teramo torna il Festival della Psicologia: ecco quando

La manifestazione, giunta alla sua 2° edizione, si svolgerà il 3 e 4 ottobre presso il Parco della Scienza: totalmente gratuita

TERAMO – L’Associazione AltraPsicologia Abruzzo, con la referente provinciale Irene Ammazzalorso e il prezioso sostegno dell’Assessore alle Politiche Sociali Ilaria De Sanctis, presentano la II° edizione del Festival della psicologia, in programma il 3 e 4 ottobre a Teramo, presso il Parco della Scienza.

L’obiettivo è diffondere la cultura psicologica e sensibilizzare i cittadini sulle tematiche inerenti il benessere, individuale e sociale, in modo fresco e innovativo, attraverso appuntamenti e incontri di interesse pubblico e in collaborazione con diversi professionisti presenti sul territorio.L’intento quindi, attraverso questa manifestazione, è quello di avvicinare i temi della psicologia alla gente e la gente alla psicologia.

La psicologia può offrire un importante contributo al miglioramento della salute delle persone e delle loro relazioni, alla crescita individuale, di coppia, famigliare, sociale e in generale al viver bene, soprattutto in questo momento storico così delicato. Per scoprire qualcosa di più di noi stessi e del mondo in cui viviamo.

La manifestazione, totalmente gratuita ed aperta a tutti i cittadini, ospiterà momenti di incontri e scambi liberi sul tema del benessere psicologico insieme a tante associazioni e professionisti teramani.

Si prenderanno in esame le modificazioni che l’attuale pandemia ha apportato alla nostra società, capiremo come aiutare la paziente oncologica e il caregiver della persona con demenza, parleremo di autismo, di tecnologia e genitorialità e della differenza tra riabilitazione e stimolazione cognitiva.

Il Festival proporrà anche molti laboratori pratici che ci aiuteranno ad entrare in contatto con il nostro corpo e a conoscere meglio noi stessi e le nostre emozioni, insegneranno ai bimbi ad imparare a riconoscere le proprie emozioni e a saperle gestire e scopriremo come la musicoterapia può essere un importante strumento per le malattie neurodegenerative.