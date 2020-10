Ruggero Pasquarelli: si chiama “Bella” l’ultimo singolo [VIDEO]

Il brano del cantautore di Città Sant’Angelo si rivolge ad una ragazza con cui ha avuto una relazione e che non é mai uscita dalla sua mente

CITTA’ SANT’ANGELO – Si chama “Bella” l’ultimo singolo di Ruggero Pasquarelli, uscito lo scorso 9 settembre. Il brano, scritto da Nico Cotton e Matteo Rodo, naturalmente in spagnolo, si rivolge ad una ragazza con cui in passato ha vissuto una storia d’amore e che non é mai riuscito a dimenticare. “Sigo detrás de tí, Nada cambió en mí, Nunca acepté perderte/Continuo a starti dietro, Niente è cambiato in me, Non ho mai accettato di perderti“, recita infatti il ritornello.

Il tema é appassionante, il ritmo coinvolgente: insomma, gli ingredienti ci sono tutti affinché possa essere un nuovo successo per il giovane artista, come le prime settimane sul web hanno già confermato.



Amatissimo sui social, Ruggero Pasquarelli nasce il 10 settembre 1993 a Città Sant’Angelo da una famiglia di origine napoletana. Dopo aver frequentato il liceo delle scienze sociali con indirizzo arti dello spettacolo e una scuola di recitazione, dal 2009 fa parte del gruppo musicale angolano 65013, con cui pubblica alcune cover e svolge alcuni concerti fino al 2010.

Nel settembre del 2010 entra nel talent show X Factor nella squadra di Mara Maionchi, classificandosi al sesto posto dopo aver proposto brani come “Tu vuó fa l’americano” di Renato Carosone, “You’re the First, the Last, My Everything” di Barry White e altre di artisti come Alex Britti, Maroon 5 ed Elton John.

È il conduttore della seconda edizione di Social King, andato in onda su Rai 2 e Rai Gulp[ e di Cartoon Magic su Rai 2. Recita nel ruolo protagonista di Tom nelle due stagioni della serie televisiva In tour.

Viene scelto per interpretare il ruolo di Federico nella telenovela Violetta e nel 2016per interpretare il ruolo di Matteo Balsano, l’affascinante pattinatore che si contende il cuore della protagonista, nella serie argentina Soy Luna. Nel 2018 è in tournée in Europa e America Latina insieme a tutto il cast, con il quale si esibisce nelle canzoni più famose della serie. Nel 2019 entra a far parte del cast di Argentina, tierra de amor y venganza nel ruolo di Toro, un giovane italiano che conquista il cuore della ribelle Francesca.

Il 20 giugno 2019 esce il suo primo singolo Probablemente, seguito dal secondo, No Te Voy A Fallar, rilasciato il 10 settembre 2019. Sempre nel 2019 collabora con MYA, un duo di cantanti Sud Americani, nel singolo Apenas Son Las 12. L’8 luglio 2020 esce il suo quarto singolo intitolato Puede, fi settembre dello stesso anno viene rilasciato il suo quinto singolo intitolato Bella.

Testo Bella

(Strofa 1)

Hola, que tal?

Hace tiempo no se de tí

Espero estés feliz así

Como te va?

Hay algo que te quiero decir

Perdona si te lo escribo aquí

(Pre Ritornello)

Cada día luces mas bella

Desde que andabas en la escuela

Quería que seas mi doncella

Y ahora no, ahora no, ahora no

Me pediste que me fuera

Buscaste a otro que te quiera

Y lo hiciste a tu manera

No fui yo, no fui yo, no fui yo

(Ritornello)

Sigo detrás de tí

Nada cambió en mí

Nunca acepté perderte

Aún sigues en mi mente

Sigo detrás de tí

Nada cambio en mí

Que puedo decir, si no estas aquí

Ya nada es igual

(Strofa 2)

Camino por la ciudad

Recordando aquel lugar

Donde tú y yo nos besamos

Ay que rico la pasamos

Y bajo la luz de la vela

Tu y yo solitos con poca tela

Tu eres la prota de mi novela

Y es que tú

(Pre Ritornello)

Cada día luces mas bella

Desde que andabas en la escuela

Quería que seas mi doncella

Y ahora no, ahora no, ahora no

Me pediste que me fuera

Buscaste a otro que te quiera

Y lo hiciste a tu manera

No fui yo, no fui yo, no fui yo

(Ritornello)

Sigo detrás de tí

Nada cambió en mí

Nunca acepté perderte

Aún sigues en mi mente

Sigo detrás de tí

Nada cambio en mí

Que puedo decir si no estas aquí

Ya nada es igual

Ya nada es igual

Ya nada es igual

Ya nada es igual

Sigo detrás de tí

Nada cambió en mí

Nunca acepté perderte

Aún sigues en mi mente

Sigo detrás de tí

Nada cambio en mí

Que puedo decir si no estas aquí

Ya nada es igual

Traduzione Bella

(Strofa 1)

Ciao, come va?

E’ da un po’ che non ho tue notizie

Quindi spero che tu sia felice

Come stai?

C’è qualcosa che voglio dirti

Scusami se te lo scrivo qui

(Pre Ritornello)

Sei ogni giorno più bella

Da quando eri a scuola

Volevo che tu fossi la mia dama

E non ora, non ora, non ora

Mi hai chiesto di andare via

Hai cercato un altro che ti ami

E hai fatto a modo tuo

Non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia

(Ritornello)

Continuo a starti dietro

Niente è cambiato in me

Non ho mai accettato di perderti

Sei ancora nella mia mente

Continuo a starti dietro

Niente è cambiato in me

Che posso dire, se non sei qui

Niente è più come prima

( Strofa 2)

Cammino per la città

Ricordando quel posto

Dove io e te ci baciammo

Oh quant’è stato bello

E a lume di candela

Io e te soli soli soletti con pochi vestiti addosso

Sei la protagonista del mio romanzo

E perché tu

(Pre Ritornello)

Sei ogni giorno più bella

Da quando eri a scuola

Volevo che tu fossi la mia dama

E non ora, non ora, non ora

Mi hai chiesto di andare via

Hai cercato un altro che ti ami

E hai fatto a modo tuo

Non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia

(Ritornello)

Continuo a starti dietro

Nulla è cambiato in me

Non ho mai accettato di perderti

Sei ancora nella mia mente

Sto ancora dietro a te

Niente è cambiato in me

Cosa posso dire se non sei qui

Niente è più come prima

Niente è più come prima

Niente è più come prima

Niente è più come prima

Continuo a starti dietro

Niente è cambiato in me

Non ho mai accettato di perderti

Sei ancora nella mia mente

Sono ancora dietro di te

Nulla è cambiato in me

Che posso dire se non sei qui

Niente è più lo stesso