Incntro pubblico sull’ambiente a San Vito Chietino: ecco quando

L’incontro pubblico dal titolo “Ambiente Bene Comune, Per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio” si terrà il 1° agosto

SAN VITO CHIETINO – Domenica 1 agosto, presso il Teatro Due Pini di San Vito Chietino (in località San Vito Paese), alle ore 20:30 si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Ambiente Bene Comune, Per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio” e promosso dal CDCA Abruzzo con il patrocinio del Comune di San Vito Chietino.

Quest’anno l’attenzione sarà riservata sulla questione dei cambiamenti climatici e della prima causa civile climatica allo Stato Italiano “Giudizio Universale”, depositata lo scorso 5 giugno

Sono 203 i ricorrenti – associazioni, cittadine, cittadini e minori – che hanno citato in giudizio lo Stato italiano, denunciando che le politiche climatiche messe in campo sono insufficienti a proteggere i diritti delle generazioni presenti e future. Il CDCA Abruzzo è tra queste. Sono già oltre 40 i paesi in cui la società civile ha scelto la via giudiziaria, oltre a quella della mobilitazione, per costringere governi e imprese a fare la loro parte per scongiurare la peggior minaccia che pende sui destini del pianeta. Ora a è il turno dell’Italia.

Le ragioni della causa climatica sono state pubblicate dalla casa editrice Round Robin nel libro “La causa del secolo” che sarò presentato l’1 agosto a San Vito Chietino alle ore 20.30 presso il Teatro due pini all’interno dell’incontro “Ambiente Bene Comune – per uno sviluppo sostenibile del territorio”

Introduce:

Maura Peca (CDCA), ingegnere ambientale, ricercatrice di A Sud e del CDCA esperta di mappatura dei conflitti ambientali

intervengono:

Andrea Turco, giornalista ambientale e collaboratore dell’associazione A Sud

Esponenti delle Climate litigation internazionali e i rappresentanti legali (interventi video)

Gli amministratori del Comune di San Vito Chietino.

L’Iniziativa si svolgerà nella splendida cornice di Terramare ( organizzato dalle associazioni del territorio https://fb.me/e/2iky7sNdq). Il CDCA Abruzzo, oltre all’incontro pubblico svolgerà anche laboratori sulle tematiche ambientali e lo sviluppo sostenibile dedicati ai/alle più giovani e a chi li accompagna!