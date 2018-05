Festival MusAnima, lunedì 14 maggio la presentazione a L’Aquila

L’AQUILA – Lunedì 14 maggio alle 11 presso gli uffici dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese verrà presentato in conferenza stampa il Festival MusAnima – Crocevia della musica e cultura contemporanea. Si tratta di un nuovo Festival di musica contemporanea proposto dall’Istituzione Sinfonica Abruzzese con un programma che prevede una massiccia presenza di prime assolute per Orchestra Sinfonica e, novità assoluta, una programmazione itinerante su 3 città abruzzesi.

Il Festival Musanima propone infatti 9 prime assolute di composizioni per orchestra sinfonica commissionate a giovani autori; 6 concerti dislocati su tre città (L’Aquila,Teramo, Pescara); la collaborazione con i relativi 3 conservatori abruzzesi; la trasmissione radiofonica MusAnimaChannel dedicata al Festival sulla web radio www.radiostart.it, con interviste e riflessioni dei compositori presenti e figure della cultura contemporanea.

I nomi dei compositori proposti (a parte gli allievi di conservatorio che esprimono comunque grande qualità ed energia creativa) sono tra i migliori del panorama contemporaneo internazionale: Ivan Fedele, Luca Francesconi, Mauro Montalbetti, Vito Palumbo, Federico Gardella, Alessandra Ravera, Federico Santori, Sandro Savagnone, Paolo Capanna, Eduardo Romano, Ilkai Bora Oder. Fondamentale la collaborazione con le classi di composizione dei conservatori di Teramo L’Aquila e Pescara, con i docenti Marco Della Sciucca, Mauro Cardi, Fabio Cellini, Simone Genuini, e con i direttori Giandomenico Piermarini, Federico Paci, Alfonso Patriarca.

Le ragioni fondamentali e i principi sulle quali si fonda il Festival sono l’ascolto, l’osservazione, il coinvolgimento, lo spirito culturale inclusivo delle comunità, la comunicazione dei principali fenomeni musicali e culturali di questi anni. Lo scopo principale è quello di mettere in simbiosi l’immaginazione artistica con la socialità non banale, attraverso la comunicazione profonda dei differenti linguaggi sonori contemporanei, andando oltre quelli diffusi e generati dalla cultura e dalla comunicazione di massa.

Dal 2018 al 2020, MusAnima si occuperà di: • Commissioni per opere prime e produzioni musicali;

• Esecuzioni del repertorio contemporaneo storicizzato; • Valorizzazione delle risorse dell’alta formazione musicale e artistica; • Diffusione e comunicazione dei linguaggi innovativi attraverso la circuitazione dei

concerti in più città nel territorio abruzzese e nazionale, anche presso le istituzioni artistiche, con l’aggiunta dell’utilizzo, senza confini, delle nuove risorse tecnologiche e mediatiche della webRadio.

La rassegna si occuperà della ricerca e la valorizzazione di compositori, autori e artisti nel territorio della Regione Abruzzo, come sul territorio nazionale ed estero proponendo, suggerendo idee e progetti per concerti e prime esecuzioni assolute che impieghino l’Orchestra Sinfonica Abruzzese con l’ausilio delle nuove tecnologie, le arti visuali e digitali.

MusAnima aprirà le porte ai giovanissimi e indirà una selezione regionale, almeno nel primo anno, coinvolgendo i Conservatori di L’Aquila, Pescara e Teramo per poi estenderla agli altri Conservatori italiani. Obiettivo è una programmazione di composizioni nate proprio dalle classi di composizione.

Durante tutta la programmazione dei concerti, il Festival sarà dotato di una trasmissione su Radio stArt, (una radioweb nata a Pescara che, aperta da soli 4 mesi, registra già ascolti elevati in tutto territorio nazionale e il 40% in EU, Usa e Sud America). Punto di forza del successo di RadiostArt è una trasmissione che si occupa esclusivamente di musica contemporanea curata e ideata dal compositore Stefano Taglietti. La trasmissione MusAnima Channel seguirà tutti gli eventi del Festival con dirette dei concerti, repliche in podcast, interviste e discussioni, chiarimenti divulgativi delle composizioni presentate da parte dei compositori presenti e dei critici accreditati. Il pubblico vicino e lontano potrà continuare a seguire MusAnima Channel per tutto l’anno in quanto rimarrà accesa e produttiva con aggiornamenti e informazioni su tutte le novità editoriali, discografiche, produzioni musicali e note critiche con intento divulgativo.