Festival Bande e Majorettes, il programma del 31 maggio

Irene Casaccia dona la sua opera “Inno alla Gioia” per il ventennale del Festival. Le bande in gara e gli orari delle varie esibizioni

GIULIANOVA – Si intitola “Inno alla gioia” l’opera scelta dall’organizzazione che sarà impressa sulla targa ricordo che verrà donata ai gruppi del XX Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorettes.

Il dipinto, realizzato dall’artista giuliese Irene Casaccia (nella foto sopra), racchiude in se i temi della musica ma rappresenta anche Giulianova come luogo di cultura e di bellezza. Inno alla gioia rappresenta acrobati musicanti che fluttuano nello spazio in bilico sul pentagramma, liberando note che escono prepotenti dal Duomo di San Flaviano fino a perdersi oltre la tela.

Le Bande in gara della terza serata

Ore 21.00 in Piazza Buozzi:

Circolo Musicale Banda “I Leoncini D’Abruzzo” di Pescina (AQ), Italia; Young Marching Band di Turi (BA), Italia; Il Circolo Musicale “San Giacomo” di Capizzi (ME), Italia; Riga Technical University della Lettonia; Buhos Marching Band di Xalapa, Veracruz del Messico; Brass Band Promenada Câmpia Turzii della Romania e la banda Boinas Verdes di El Salvador.

Le altre esibizioni nell’arco della giornata

17:00 Giulianova Lido – Sfilata banda : Boinas Verdes Marching Band di San Juan Opico El Salvador

(Via Sardegna, Anfiteatro, Lung. Spalato, via N. Sauro, sosta bar Fortuna, piazza Giovanni XXIII, via Gasbarrini, Lung. Zara lato Ovest, Lung. Spalato)

17:00 Giulianova Lido Sfilata della Brass Band “Promenada” di Câmpia Turzii Romania (via Trieste, via N. Sauro Ovest, via Gorizia, via T. Revel, Lung. Zara Ovest, via N. Sauro, via Trieste)

17:00 Giulianova Lido sfila la Buhos Marching Band di Xalapa, Veracruz Messico- Lung. Spalato, Lung. Rodi (sosta Spinnaker beach), via Simoncini, via Annunziata fino all’ufficio PT, (sosta bar Giardino), via Lepanto, Lung. Spalato

17:00 Giulianova Alta: Belvedere Esibizione di Takigawa Daini Wind Orchestra and Marching Band Giappone

17:00 Giulianova Lido sfila la Banda Juvenil 504 di Tegucigalpa Honduras (via Sardegna, via Trieste, viale Orsini, piazza Giovanni XXIII, viale Orsini, via Trieste, via Sardegna)

19.30 Giulianova Alta: Santuario Maria SS. dello Splendore – per la chiusura del Mese Mariano partecipa la Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy di Bydgoszcz della Polonia

21:00 Giulianova: Villa Pozzoni (Piazza) si esibisce la Dechový Orchestr Mladých a Mažoretky Mariánske Lázně di Mariánské Lázně Repubblica Ceca

Ingresso gratuito agli spettacoli.