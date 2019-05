Karla Aponte, Miss Costa Rica Ecology a Bande e Majorettes

Sarà ospite della seconda giornata del XX Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorettes: il programma completo del 30 maggio

GIULIANOVA – Ci sarà anche Miss Costa Rica Ecology a Giulianova in occasione del XX Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorettes. La bellissima Karla Aponte ha accettato l’invito degli organizzatori con l’obiettivo di far conoscere il suo paese ma non solo. La giovane Miss, vincendo il più importante concorso del suo paese, è infatti diventata ambasciatrice in Costa Rica e nel resto del Mondo di una cultura del turismo sostenibile. Nelle manifestazioni in cui è ospite ha il compito di sensibilizzare alla cura dell’ambiente e sulla conservazione della biodiversità.

Le Bande in gara della seconda serata-

Ore 21.00 in Piazza Buozzi concerto delle bande: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy di Bydgoszcz della Polonia; Dechový Orchestr Mladých a Mažoretky Mariánske Lázně di Mariánské Lázně della Repubblica Ceca; Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy di Stara Błotnica della Polonia; Banda Juvenil 504 di Tegucigalpa dell’Honduras.

Il programma del Festival nella giornata del 30 maggio:

Ore 10.00, nella scuola primaria di Cologna Spiaggia esibizione dell e Bande dell’Honduras e di El Salvador.

Ore 17.00 a Giulianova lido sfilata delle bande di ROMANIA, MESSICO, GIAPPONE, POLONIA.

Ore 17.00 Giulianova alta- Belvedere eesibizione banda Brass Band “Promenada” di Câmpia Turzii ROMANIA

Ore 17:00 Giulianova Lido sfilata banda Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Błotnicy di Stara Błotnica POLONIA via Sardegna, Lung. Spalato, sosta al Globo, via N. Sauro, via Trieste, via Sardegna)

17:00 Giulianova Lido: Camping Don Antonio esibizione banda Buhos Marching Band di Xalapa, Veracruz MESSICO –

17:00 Giulianova Lido – Sfilata banda Takigawa Daini Wind Orchestra and Marching Band GIAPPONE (via Gasbarrini, Lung. Zara lato Ovest, via N. Sauro, viale Orsini, sosta piazza Giovanni XXIII, via Gasbarrini)

18:30 Città Sant’Angelo esibizione banda Boinas Verdes Marching Band di San Juan Opico EL SALVADOR con la partecipazione di Karla Aponte, Miss Costa Rica Ecology

Il Festival ha ottenuto la Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica e la medaglia di rappresentanza del Presidente del Senato Casellati.

Con il Patrocinio di: Presidenza Consiglio dei Ministri; Ministero dei Beni delle attività culturali e del turismo; Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; Regione Abruzzo; Città di Giulianova; Fondazione Tercas; Università degli studi di Teramo; Ente Porto Giulianova; Bim. Ingresso gratuito agli spettacoli.