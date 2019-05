Viaggi in autobus, nuove mete FlixBus da Teramo e Giulianova

In occasione del terzo anniversario di FlixBus a Teramo è tempo di bilanci e del lancio di nuove corse. Quali sono e quali le mete preferite dai teramani?

TERAMO – È positivo il bilancio redatto da FlixBus per il suo terzo anniversario a Teramo: solo nell’ultimo anno, il leader europeo dei viaggi in autobus ha registrato in città un aumento del traffico passeggeri pari al 130%, complice anche l’istituzione di nuovi collegamenti con il territorio, che ha portato a circa 40 il numero di destinazioni raggiungibili.

Teramo: al via i primi collegamenti per la Basilicata, la Calabria, la Sicilia

Tra le novità, i primi collegamenti con Basilicata, Calabria e Sicilia: da Teramo, è infatti già possibile raggiungere Matera, Capitale della Cultura 2019 e meta ideale per un weekend alla scoperta del patrimonio culturale, e in Calabria Villa San Giovanni, snodo chiave della rete FlixBus al sud, da cui ripartire verso 60 città. Completano il quadro, in Sicilia, Messina, Catania, Lentini, Ragusa, Modica, Ispica e Pozzallo.

Collegato anche l’aeroporto di Bari Palese, uno dei principali scali al Sud Italia, in linea con l’obiettivo, da sempre perseguito da FlixBus, di incentivare forme di mobilità intermodale, in cui l’unione di più mezzi collettivi, quali autobus e aereo, si sostituisca all’auto privata, con ricadute positive sull’ambiente. Le corse per Palese si affiancano a quelle attive con Ciampino e Fiumicino, collegati fino a quattro volte al giorno.

Le mete preferite dai Teramani si confermano invece Roma, raggiungibile fino a 9 volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da 2 ore, Napoli (fino a 5 corse al giorno) e Ancona (fino a 9 corse al giorno).

Giulianova: al via nuove connessioni nazionali. Oltre 50 città connesse

Anche da Giulianova sono attivi nuovi collegamenti con diverse città italiane, quali Torino, collegata in notturna con l’opportunità di riposare a bordo per ottimizzare il tempo speso in viaggio, Termoli (fino a due corse al giorno) e Salerno, mentre in Sicilia sarà possibile raggiungere Catania, Augusta e Siracusa. Restano attivi i collegamenti nazionali già operativi verso, fra le altre, Milano, Firenze e Roma.