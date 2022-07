Festival degli Artisti Sordi di Strada a Pescara 2022

Sabato 23 luglio 2022 al via la prima edizione del Festival organizzato dall’associazione “Accessibilità & Eventi Deaf“ con la collaborazione dell’associazione “Volontari Senza Frontiere” di Pescara

PESCARA – Sabato 23 luglio 2022 a Pescara, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, si svolgerà la prima edizione del Festival degli Artisti Sordi di Strada 2022 presso la “Nave di Cascella”. L’evento è stato promosso ed organizzato da Donatella Ruggieri e Savino Melacarne dell’associazione “Accessibilità & Eventi Deaf APS” con la collaborazione di Giuseppe Pesante e Fabrizia Longo dell’associazione “Volontari Senza Frontiere” di Pescara“.

Il Festival degli Artisti Sordi di Strada ha il patrocinio dell’assessore Nicoletta Di Nisio Politiche per la disabilità – Ascolto del disagio sociale – Associazionismo sociale.

Alla manifestazione parteciperanno artisti provenienti da diverse parti d’Italia che si esibiranno in diverse performance dove sarà difficile percepire la “disabilità”.

Saranno presenti: Maurizio Scarpa e Viviana Vergari Clown (duo Pallina Rossa); Andrea Truffa magia con carte e colombe; Roberto Esposito mino e Clown; Valentina Butera, pittrice e Gerardina Russo, ceramista.

Sarà un evento di vera inclusione e ciascun Artista si esibirà in un proprio spazio in modo indipendente dagli altri, mentre le artiste della ceramica e la pittrice realizzeranno opere ed esporranno quelle già realizzate.

L’iniziativa ha lo scopo di far comprendere come si possa essere artisti, indipendentemente dalle percezioni sensoriali e vuole mostrare al “mondo udente” una diversa forma espressiva in considerazione del fatto che, spesso, gli artisti sordi si muovono unicamente all’interno e nel contesto di una ristretta comunità.

Sarà inoltre presente un punto INFO con lo scopo fornire informazioni sulla Lingua dei Segni (LIS).