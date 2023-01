Festa di pensionamento del Tenente Adriani a Casalincontrada

Dopo 40 anni in servizio al Comune di Casalincontrada, arriva il traguardo della pensione per il Tenente della Polizia municipale Gabriele Adriani

CASALINCONTRADA – Dal 1° gennaio, il Tenente Gabriele Adriani si godrà il meritato riposo dopo aver celebrato questo risultato con amici e colleghi.

“Per te la pensione non è un traguardo, ma l’infinita retta di un orizzonte dove poter rinascere e realizzare, finalmente, i sogni di una vita” con queste parole il Sindaco di Casalincontrada ha oggi salutato il Tenente Adriani, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per l’intera comunità. Senz’altro queste righe sono condivise da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo lungo il cammino professionale e, quindi, della propria vita. Umanamente il Comandante è una persona vera, capace di ascoltare le esigenze di tutti. Non ha mai mancato nel corso della sua carriera di aiutare chiunque avesse bisogno di un conforto, di un consiglio. Siamo lieti di avere l’occasione di fargli i più sinceri e cordiali complimenti per tutti questi anni di gloriosa attività, testimoniati dai numerosi attestati di stima ed encomi ricevuti in servizio, per il magnifico rapporto di collaborazione che ha creato con ciascuno di noi e per la professionalità che ha saputo trasmettere giorno dopo giorno. Il Comune di Casalincontrada, dunque, perde per “colpa” della pensione una colonna portante e, ne siamo convinti, niente sarà più come prima, a prescindere dall’enorme e indiscussa bravura di tutti i colleghi in servizio e di chi prenderà il suo posto. Per te la pensione non è un traguardo, ma l’infinita retta di un orizzonte dove poter rinascere e realizzare, finalmente, i sogni di una vita… Noi ti penseremo con affetto! Il Sindaco, l’Amministrazione comunale, i colleghi…tutti!”.