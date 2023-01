E-Commerce a Pescara, aumento del 20% sui pacchi consegnati

PESCARA – Da settembre a novembre a Pescara e provincia Poste Italiane ha registrato un aumento del 20% sui pacchi consegnati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A livello provinciale, si tratta del secondo incremento più alto in Abruzzo (dopo L’Aquila, che segna +36%).

Grazie alla capillarità e all’efficienza della propria rete di distribuzione che nella provincia può contare su un modello di recapito innovativo composto dai Centri di Distribuzione di Pescara, Montesilvano e Tocco da Casauria e una flotta di 141 mezzi di cui 20 completamente elettrici, Poste Italiane garantisce le consegne su tutto il territorio, fino ai centri più piccoli.

Dal 1862 l’Azienda consegna lettere alle famiglie e alle imprese italiane, ma negli ultimi anni è la consegna dei pacchi ad avere un ruolo determinante nel business con numeri importanti: i ricavi da pacchi nel terzo trimestre del 2022 sono cresciuti del 4,5%, anno su anno raggiungendo 328 milioni di euro. Un dato da attribuire principalmente ai maggiori volumi nel comparto B2C, arrivato a 44 milioni di unità, con un incremento del 15,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, commentando i risultati dei primi 9 mesi del 2022 ha ricordato: “Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti dalla divisione Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione dove, nonostante il difficile contesto di mercato, il recupero dei volumi dei pacchi nel terzo trimestre, unito alla riduzione dei costi, ha contribuito per il terzo trimestre consecutivo ad un risultato operativo positivo”.

Nella provincia di Pescara la rete logistica di Poste Italiane si completa con 100 esercizi aderenti alla rete “Punto Poste”, che consentono di ricevere gli acquisti online o effettuare spedizioni di resi o pacchi in luoghi alternativi all’ufficio postale e al proprio domicilio. Inoltre sul territorio sono presenti 5 locker, i punti self-service con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online. Tutta la rete si è arricchita di nuovi servizi online, come ad esempio, la possibilità di consultare lo stato della spedizione direttamente via Whatsapp.